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29.05.2019
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ABD’de Rusya soruşturmasını yürüten savcı istifa etti: Trump’tan ilk yorum

ABD seçimlerinde Rusya müdahalesi olduğu iddialarını araştıran savcının dosyayı kapattığı ve Adalet Bakanlığı'ndaki görevinden istifa ettiği açıklandı.

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ABD’de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararı üzerine Trump’tan açıklama geldi. Trump, “Yetersiz delil vardı, dolayısıyla bizim ülkemizde (bu durumdaki) herhangi bir kişi masumdur. Dosya kapanmıştır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta sonuçlanan Mueller raporuna tepki göstermişti. Trump, 2016 seçimlerinde Rusya müdahalesi olup olmadığını araştıran soruşturma için “Bu ABD halkının iradesini sabote etme girişimden başka bir şey değildi” demişti.

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