ABD’de S-400 tartışması

Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 savunma sistemi alışverişi, ABD’de uzun süredir rahatsızlık konusu. Son olarak, ABD yönetiminin çeşitli kademelerinden, Türkiye’nin S-400 sürecini tamamlaması halinde, sonuçları olacağına dair açıklamalar geldi. Mesele, Türkiye’nin ABD’nin F-35 programına dahil olması dolayısıyla daha karmaşık hale geliyor. ABD Kongresi’nden, Türkiye’nin S-400’leri alması halinde F-35 satışının durdurulması çağrıları yapılıyor. Önceki hafta, Dışişleri Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, “Türkiye’yi S-400’leri edinmesi durumunda, yaptırıma mahkum edilebileceği ve F-35 programından çıkarabileceği konularında uyardıklarını” söyledi.

Mesele çok boyutlu. ABD medyasında, S-400 ve F-35’lerin yan yana gelmesi halinde, “istihbarat zaafiyeti yaşanabileceği” konusunda endişeler aktarılıyor. Önceki hafta CNN’in ABD’li bir Savunma Yetkilisine dayandırdığı haberde, “Büyük endişe S-400’lerin, Türkiye’nin hava savunma sistemine entegre edilmesi halinde, F-35’lerin kapasitesi hakkında teknik veri toplayabilecek olması ve o kritik bilgi; bilerek ya da bilmeyerek, Rus üretimi sistem tarafından Moskova’ya aktarılabilecek olması” deniyor.

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“Rus etkisi artacak”

Ancak mesele daha çok “Rus etkisinin yayılması” olarak değerlendirildiği için de rahatsızlık verici. Rusya’nın etki alanına dair endişe, geçen yıl Kasım’da CNBC’de yayınlanan haberde de dile getirilmişti. Haberde S-400’lerin fiyatı ve regülasyonların azlığı nedeniyle daha kolay satın alınabilir bir sistem olduğu anlatılırken, aynı zamanda bu sistemin sunduğu “jeopolitik önerilerin ilgi çekici olduğu” ifade ediliyordu. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi CSIS’in Füze savunma Projesi Direktörü Thomas Karako, “Rusya hava savunma sistemlerinin satışını daha geniş bir politik ve ekonomik çerçeve içinde kullanıyor. Bazı durumlarda S-400’lerin satın alınması antik Romalıların haraç dediği şeyi andırıyor” diyordu.

“F-35 üretimi etkilenir”

Türkiye’nin S-400 alımını tamamlaması halinde, F-35 programından çıkarılacağı tehditleri, beraberinde, bu durumun üretici firma; Lockheed Martin’i nasıl etkileyeceği tartışmalarını da getiriyor. Toplamda 100 adet F-35 alacak olan Türkiye’nin programdan çıkarılması ABD için maddi kayıp anlamına gelebilir. Şubat ayında Kongre’ye sunulan bir raporda, bu durum şöyle anlatılmıştı: “Türkiye’nin dahlinin sonlandırılması, finansal ve lojistik zorluklar getirir, Mayıs 2018’de Kongre’nin iki üyesi, diğer üyelere, ülkenin F-35 programından çıkarılmasına karşı çıkan bir mektup yazdı. Bu iki üyeye göre: ‘2018’in Ocak ayında Türkiye programa 1 milyar dolar katkıda bulundu, eğer ABD hükümeti anlaşmayı yerine getirmezse, bu yatırımın Türk hükümetine geri verilmesi gerekir. Daha önemlisi Türkiye, F-35’lerin önemli parçalarını üretiyor, onları programdan çıkarmak, gecikmelere ve üretim fazlasına neden olur.’

Temmuz 2018’de Kongre’ye bir mektup yazan dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis, ‘Eğer Türkiye’nin tedarik zinciri aksarsa, 50 ila 75 jetin dağıtımını etkiler ve parçaları yeniden yaptırmak yaklaşık 18 ila 24 ayı bulur’ demişti.”

“Alternatif aranıyor”

Öte yandan David Ignatius, Washington Post’taki makalesinde, ABD’li yetkililerin, “gövde parçaları ve diğer yüzlerce F-35 bileşeni için alternatif kaynak bulmak için, Lockheed Martin’le birikte çabaladıklarını” yazdı.

Kongre karşı çıkıyor

Şubatta, Kongre’ye sunulan raporda, Türkiye’nin ABD ve müttefikleri için önemi şu sözlerle anlatılmıştı: “Türkiye’nin çok sayıda sıcak noktaya yakın konumu, ABD ve NATO için onu konumlanma ile silah, kargo ve personel sevkiyatı açısından elverişli kılıyor”. Geçen hafta içinde ABD Temsilciler Meclisi, Dış İlişkiler Komitesi’nde “NATO 70’inde: Vazgeçilmez ittifak” başlıklı bir oturum düzenlendi. Türkiye’nin S-400 alımının NATO’nun karşı karşıya olduğu zorluklardan biri olarak anıldığı oturumda bazı Temsilciler Meclisi Üyeleri, Türkiye’nin S-400 alımını tamamlaması durumunda, F-35 satışının ‘imkânsız’ olduğunu ifade etti. Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayan uzmanların ortak kanısı ise bu konuda “Türkiye’yle diyaloğun artırılması”na dair gereklilik. Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat David Trone’nin “Türkiye’nin NATO üyeliğinin gözden geçirileceği bir nokta var mı” sorusuna, eski Başkan Obama döneminde ABD’nin NATO Temsilciliğini yapan Douglas Lute şu yanıtı verdi: “AB anlaşmasından farklı olarak NATO’da ortak değerlerden uzaklaşan ülkelere yaptırım maddesi yok. Anlaşmanın tek şartı, üyelikten çıkmadan bir yıl önce birliğin haberdar edilmesi.” Lute, ABD’nin endişelerinin üst düzey diplomatlarca ifade edilmesi gerektiğini savunurken, ABD’nin Dışişleri kadrolarında bulunan boşlukların diplomatik bağ açısından eksiklik yarattığını savundu.

“Yönetim mümkün olan her şeyi yapacak”

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot L. Engel, BirGün’e yaptığı açıklamada, S-400 alımı için “Başından beri ittifakın (NATO) içinde olan Türkiye gibi bir ülke için akla hayale sığmaz bir durum” ifadelerini kullandı. “Umarım yeniden düşünürler, hepsi iyi dostlar, birlikte çalışmanın yollarını bulmamız gerek” diyen Engel, sıklıkla eleştirdiği Trump yönetiminin “Türkiye’yle işlerin yoluna girmesi ve bunun parçası olarak Türkiye’nin (S-400 alımını) yeniden değerlendirmesi, Rusya yerine ABD’den (silah) alması için, mümkün olan her şeyi yapmayı deneyeceğini zannediyorum” ifadelerini kullandı.



Conn Hallinan

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“Satış gerçekleşecek”

BirGün’e konuşan Dış Politika Yazarı Conn Hallinan ise F-35 satışının gerçekleşeceğini ancak bunun kısa sürede olmayabileceğini belirtiyor. F-35’lerde ciddi üretim hataları olduğunu, hatta jetlerin çok sık tamir edilmeleri dolayısıyla “hangar kraliçesi” şeklinde anıldığını anlatan Hallinan, “Satış eğer gerçekleşmezse de Türkler sonunda kazanan taraf olur” şeklinde konuşuyor. Üretici firma Lockheed Martin’in satışın gerçekleşmesi için “bastıracağını” belirten Hallinan sözlerini şöyle noktalıyor: “Amerikan silah lobisinin, özellikle de Lockheed Martin’in gücünü sakın hafife almayın. Hatalı uçak üretebilirler ama muhalefeti mağlup etmekte epey etkilidirler.”