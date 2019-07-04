ABD’de sağlık eşitsizliği artıyor

1993 ile 2017 yılları arasını inceleyen araştırma, ABD’nin 2020 yılı için koyduğu “sağlık eşitliği” hedefine ulaşmaktan çok uzak olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre geçen sürede zenginlerle yoksullar arasındaki sağlık farkı daha da açıldı.

Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi’nden (UCLA) Frederick Zimmerman tarafından yapılan ve JAMA Network tarafından yayımlanan araştırmaya göre 1993 yılına göre zenginler sağlıklı kalmayı sürdürürken, düşük gelir gruplarının sağlık durumu giderek kötüleşti.

ABD Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezleri verileri kullanılarak yapılan araştırmada, 18-64 yaş aralığındaki 5,4 milyon kişinin sağlık durumu incelendi. Araştırmayla birlikte en sağlıklı grubun yüksek gelirli beyaz erkekler olduğu görüldü.

Araştırmacılar verilerin son 25 yılda ABD’de sağlık eşitliği konusunda ilerleme yaşanmadığını ifade ederken, ABD’de yaşayan dört kişiden birinin yüksek maliyetler sebebiyle hastalık durumunda tedavi almaktan kaçındığı ortaya çıktı.

Sağlık eşitliği konusunda beyaz ve siyahlar arasında üç gelir grubu arasındaki farkları da inceleyen araştırmacılar, ırk, gelir ve cinsiyet konusundaki eşitsizlikleri ölçmeyi amaçladı. Araştırma siyahlar ve beyazlar arasındaki sağlık eşitliğini belirleyen ana kriterin gelir seviyesi olduğunu gösterdi.

Yapılan araştırmalar ABD’de en düşük gelir gruplarındaki kişilerin “Sudan ya da Pakistan’a benzer” ortalama yaşam sürelerine sahip olduğuna işaret ediyor. Araştırmalar zihinsel sağlığın da düşük gelir gruplarında daha kötü olduğunu söylüyor.