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11.06.2019
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ABD’de üç ayrı kentte CNN Türk protestosu

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Amerika’da yaşayan Türkler, Washington, New York ve Atlanta’da bir araya gelerek, CNN Türk’ü taraflı haber yaptığı için protesto etti.

CHP ABD Temsilciliği tarafından organize edilen protestoda merkezi Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan CNN’e, CNN Türk yönetiminden kurumun isim hakkının alınması için çağrıda bulunuldu.

9 Haziran Pazar günü Beyaz Saray önünde düzenlenen gösteride protestonun amacı CHP ABD Temsilciliği Seçim Koordinatörü Mert Arıkan’ın okuduğu basın bildirisiyle aktarıldı. VOA’nın haberine göre seçim çalışmaları nedeniyle Türkiye’de bulunan CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın imzasıyla paylaşılan bildiride CNN Türk’ün ‘yanlış haber yayınlamayı kasten bir alışkanlık haline getirdiği ve özellikle son yıllarda Türkiye’de yaşanan önemli gelişmeleri görmezden geldiği’ belirtildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı: “CNN Türk, Erdoğan’ın AKP iktidarının sözcüsü gibi hareket etmekte ve Türkiye’deki muhalif partilerle ilgili kasten yanlış propaganda yaymakta.”

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Gösteriye katılan protestocular CNN Türk’e yönelik mesajlarını ‘Seçimleri manipüle etmeyi bırakın’, ‘Direktör Bora Bayraktar istifa etmeli’, ‘Sansürü bırakıp yayın yapın’ ve ‘Kukla olmaktan vazgeçin’ gibi sloganlar yazılı pankartlarla iletti. Grup ayrıca ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla İstanbul Büyükşehir Başkan adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’na da desteklerini iletti.

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