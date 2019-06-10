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10.06.2019
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ABD’de vinç apartmanın üzerine devrildi: Ölü ve yaralılar var

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ABD’de şiddetli rüzgâr, bir vincin devrilmesine neden oldu. Bir apartmanın üzerine devrilen vinç bir kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Vincin devrilme anı amatör kameralarca kaydedildi.

Olay ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde meydana geldi. Aşırı rüzgâr, bir vincin Elan City Lights apartman kompleksinin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı.

Dallas polis yetkilileri olay sonrası bölgede birçok yolun trafiğe kapatıldığını ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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