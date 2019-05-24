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24.05.2019
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ABD’den Assange’a 17 yeni suçlama

birgun.net birgun.net

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’a, ABD’de “Casusluk Kanunu” kapsamında 17 yeni suçlama yöneltildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Assange’a, “Casusluk Kanunu” kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği iddiasıyla 17 yeni suçlama yöneltildiği bildirildi.

Assange’ın, ABD ordusunda istihbarat analisti olarak çalışan Chelsea Manning ile binlerce sayfalık gizli bilgiyi ele geçirdiği öne sürüldü.

Assange’ın Wikileaks üzerinden yayımladığı belgelerde orduya destek veren gizli kişilerin isimleri ve gizli bilgileri paylaşmasının hem bu kişiler hem de ABD’ye zarar verebileceği iddia edildi.

Adalet Bakan Yardımcısı John Demers da “Assange, gazeteci değil. Sorumluluk sahibi hiçbir aktör, gazeteci ya da herhangi bir kişi, gizli kaynaklar olduğu kişilerin adını bu kişileri büyük tehlikeye attığını bile bile açık etmez” açıklamasında bulundu.

Belmarsh’a giden süreç

Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012’de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken Ekvador’un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012’den beri kaldığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan’da gözaltına alınmış ve “kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten” tutuklanmıştı.

İngiltere’de mahkemenin, ABD’nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange’ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange’ın iade davasının iki yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange’ın kurduğu Wikileaks, 2010’da ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

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