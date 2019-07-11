ABD’den İran’a karşı deniz koalisyonu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran ve Yemen açıklarındaki stratejik öneme sahip sularda görev yapmak üzere uluslararası bir askeri koalisyon kurulması için plan hazırladı. ABD’nin planına ilişkin açıklama, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’dan geldi. Dunford, “Hürmüz Boğazı ve Bab’ül Mendep’te seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bir koalisyon kurulması konusunda bazı ülkeler ile temas içerisindeyiz” diye konuştu. Girişime destek için siyasi irade gösteren ülkelerin birkaç gün içerisinde netleşeceğini belirten Dunford, “Ardından bu girişime verilecek belirli imkânlar konusunda ordularla doğrudan çalışacağız” dedi.

‘Körfezdeki üsler menzilimizde’

ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Nejat’tan da bir açıklama geldi. Nejat, ABD’nin Körfez’deki askeri üsleri ve uçak gemilerinin, İran füzelerinin menzili içerisinde olduğu uyarısında bulundu. İran’daki Tasnim haber ajansı Nejat’ın şu sözlerine yer verdi: “Trump, ABD’nin operasyonu başlatacağı üslerin bizim füzelerimizin menzili içinde olduğunu bildiği için uçağını düşürmemize cevap vermedi. İran İsrail’in güvenliğini riske soktu. Bu Suudi Arabistan, Amerika ve İsrail’i endişelendiriyor. Ülkemize herhangi bir saldırı olması durumunda ABD’nin komşu Arap ülkelerindeki üsleri İran füzelerinin menzili içerisindedir. Füzelerimiz bu komşu Arap ülkelerindeki ABD üslerini hedef alacaktır.” ABD’nin İran ile savaş istemediğini söyleyen Hüseyin Necat, “Trump’ın gündeminde savaş yok. O azami baskıyla Tahran’ı müzakere masasına çekmek istiyor” dedi.

Ne olmuştu?

ABD ile İran arasında askeri tansiyon geçtiğimiz haftalarda ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracının (İHA), İran tarafından düşürülmesinin ardından yükselmişti. Olay sonrası yaptığı Trump, İran’a yönelik saldırı hazırlığı içerisine girdiklerini ancak operasyondan son anda vazgeçtiğini duyurmuştu. ABD ile İran arasında gerginliği artıran bir diğer nokta petrol tankerlerine yönelik Mayıs ve Haziran aylarında Umman Körfezi’nde düzenlenen saldırılar olmuştu. İran saldırıları sabotaj olarak nitelendirirken ABD, bölgeye 2 bin 500 asker gönderme kararı almıştı.