30.2 C
Istanbul
25.06.2019
Anasayfa DÜNYA ABD’den İran’a karşı koalisyon çağrısı

ABD’den İran’a karşı koalisyon çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “dünyada terörün en büyük sponsoru” olarak nitelendirdiği İran’a karşı Körfez ülkelerinin yanı sıra Asya ve Avrupa ülkeleriyle daha geniş bir koalisyon oluşturmak istediklerini ifade etti. Öte yandan, İran’a yeni yaptırım paketi de devreye girdi

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yoğun bir gerilim yaşadığı İran’a karşı, bazı Körfez ülkeleriyle oluşturduğu cepheyi Asya ve Avrupa ülkeleriyle büyütmek istiyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaretinden önce açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu iki ülkedeki resmi temaslarında ortak bir stratejik çizgi belirleme konusunda görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.

Pompeo, Tahran‘a karşı oluşan koalisyona Asya ve Avrupa ülkelerinin de dahil olması gerektiğini savunarak, oluşacak bu koalisyonun “dünyada terörün en büyük sponsoru” olarak nitelendirdiği İran’ı geri adım attırmaya hazır olması gerektiğini dile getirdi.

Amerikan çıkarları vurgusu

Pompeo ayrıca pazartesi gününden itibaren İran’a karşı yeni ekonomik yaptırımların devreye girdiğini ve ülkesinin bu yaptırımlarla İran’ın nükleer silah ve füze geliştirmesini engellemeye çalıştığını bildirdi. Mike Pompeo, bunun da Amerikan çıkarları ve tüm dünyadaki Amerikalıların güvenliği açısından çok önemli olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Trump da, haftasonunda Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir yandan İran’a yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurmuş, diğer yandan da Tahran ile koşulsuz bir şekilde müzakerelere hazır olduğunu belirtmişti.

İran: Siber saldırıyı savuşturduk

Geçen hafta Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşüren İran gerektiği taktirde aynı davranışı yineleyeceğini duyurdu. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzade, İHA düşürme olayının, ABD’ye verilmiş kararlı bir yanıt olduğunu ifade ederek, “Bu kararlı yanıtın tekrarlanabileceğini temin ederim ve rakibimiz de bunu biliyor” dedi. ABD’nin İHA’nın düşürülmesi olayının ardından İran’daki bazı hedeflere siber saldırı düzenlediği haberinin ardından Tahran’dan bu konuyla ilgili de yanıt geldi. İran Telekomünikasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari-Cahromi, söz konusu siber saldırıların başarıyla savuşturulduğunu dile getirdi. Bakan Azari-Cahromi, ABD’nin bu saldırıları sürekli yinelediğini ancak her defasında başarısız olduğunu öne sürdü. Amerikan Washington Post gazetesi, geçtiğimiz hafta Perşembe günü, uzun süredir planlanan siber saldırının ardından İran’a ait çok sayıda füze sisteminin devre dışı kaldığını iddia etmişti.

İlginizi çekebilir:  ABD Büyükelçiliği'nden İmamoğlu'na tebrik

‘İkili finans sistemi gündemde’

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran yönetiminin başta Rusya, Türkiye ve Çin olmak üzere bir dizi ülkeyle ikili finans anlaşması imzalamak için görüşmeler yaptığını açıkladı. İran basınında yer alan haberlere göre Zarif, “Rusya, Türkiye, Çin, Azerbaycan, Hindistan ve diğer ülkelerle finans anlaşmaları konusunda müzakereler yürütüyoruz. Bunların bazılarıyla hali hazırda anlaşma imzaladık, bazılarıyla da imzalamak üzereyiz” dedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,919AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İtalyan mafya lideri Morabito, Uruguay’da hapisten kaçtı

birgun.net -
İtalyan mafya lideri Rocco Morabito, ülkesine iade edilmek üzereyken, Uruguay'a tutulduğu hapishaneden...
Devamını Oku

Nurettin Canikli’den Şaban Vatan hakkında suç duyurusu

HABER MERKEZİ -
Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen ve ölümü aydınlatılmayan Rabia Naz'ın...
Devamını Oku

Çipras’tan Erdoğan’a yanıt: Uluslararası hukuk ve AB adına konuşuyorum

birgun.net -
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Erdoğan'ın 'Kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor' sözlerine...
Devamını Oku

Arzu Çerkezoğlu: Halkın iradesine saygı göstermeyenler kaybetti

birgun.net -
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yayımlayarak...
Devamını Oku

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

birgun.net -
Diyarbakır'da, borç- alacak nedeniyle husumetli iki grup arasında, iş merkezinde silahlı kavga çıktı....
Devamını Oku

Denizli’de ahır yangını: Çok sayıda hayvan yaşamını yitirdi

birgun.net -
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki ahırda çıkan yangında, 1 inek, 1 buzağı, 1 keçi, 4...
Devamını Oku

AKP Sözcüsü Çelik: İmamoğlu’nu tebrik ederiz

birgun.net -
AKP Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Son seçimlerde sonuç...
Devamını Oku

Boğaziçi Köprüsü’nde intihar

birgun.net -
Kimliği belirlenemeyen bir kişi, Boğaziçi Köprüsü'nden denize atlayarak yaşamına son verdi. Yapılan...
Devamını Oku

İktidar yenilginin faturasını Kaftancıoğlu’na kesmek istiyor

HABER MERKEZİ -
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce yaptığı bazı...
Devamını Oku

Türkiye en fazla haber okuyan üçüncü ülke

birgun.net -
En fazla haber takip eden ülkeler belirlendi. Buna göre en fazla haber...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi