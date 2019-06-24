ABD’den İran’a siber saldırı

Washington ile Tahran arasında son dönemde tırmanan gerilimle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Amerikan basınının eski istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, ABD, Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a siber saldırı düzenleyerek misillemede bulundu. Diğer yandan İranlı üst düzey bir askeri yetkili, Körfez bölgesinde çıkacak olası bir askeri çatışmanın kontrolden çıkarak komşu ülkelere yayılacağı uyarısında bulundu.

‘Saldırı planını geri çekmedim’

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırı planını geri çektiği yönündeki iddialardan dolayı basını eleştirerek, bu aşamada sadece planın ilerlemesini durdurduğunu söyledi. New York Times, Trump’ın İran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını düşürmesinden sonra ülkeye yönelik bir saldırı planına onay verdiğini, ancak daha sonra aniden bilinmeyen bir nedenle emri geri çektiğini ileri sürmüştü. Konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yapan Trump saldırı planı ile ilgili ‘doğru bilgi verilmediğini’ ifade etti. Trump “Yanlış bildirildiği gibi, İran’a saldırı asla geri çekmedim, sadece şu anda ilerlemesini durdurdum” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran konusunu odaklı görüşmek üzere İsrail’e geldi. Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bolton, İran’la ilgili sert açıklamalarda bulundu. Bolton, ne İran’ın ne de başka bir düşman aktörün ABD’nin sağduyusunu zayıflık olarak yorumlamaması gerektiğini söyledi. “Hiç kimse İran’a Orta Doğu’da avlanma ruhsatı vermedi” diyen Bolton, “Ordumuz yeniden yapılandırıldı ve gitmeye hazır” ifadelerini kullandı.