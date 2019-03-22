22.03.2019
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ABD’den İran’a yeni yaptırım

birgun.net birgun.net

ABD yönetimi, İran’ın nükleer silahla ilgili çalışmalarında yer aldıkları ya da bunlara destek oldukları iddiasıyla 31 kişi ve kurumu yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, İran’a yönelik yeni yaptırımlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Palladino, İran’ın, nükleer silah edinmesiyle ilgili gizli arşivleri hakkındaki soruları yanıtlamayı reddettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

Tahran yönetiminin nükleer silah çalışmalarını yakından takip etmeye devam edeceklerini belirten Palladino, bu kapsamda, İran yönetiminin nükleer silah edinme çalışmalarının içinde olan ya da bunlara destek olduğunu öne sürdüğü 31 kişi ve kurumun yaptırım listesine eklendiğini belirtti.

Sözcü Yardımcısı Palladino ayrıca, yaptırım listesine eklenen kişi ve kurumların, İran Savunma İnovasyon ve Araştırma Kurumu ile bağlantılı olduklarını ifade etti.

Washington yönetimi, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018’de tek taraflı çekildikten sonra, Tahran’a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

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KaynakAA

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