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23.05.2019
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ABD’den Körfez hamleleri: Pentagon 5 bin asker gönderebilir

ABD'nin Körfez gerilimini 5 bin asker daha göndererek artırması gündemde. Pentagon'un CENTCOM'dan gelen asker talebini değerlendirdiği aktarıldı.

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ABD’nin Körfez’de gerilimi tırmandıracak hamlelerinden biri daha gündemde. Pentagon’un Orta Doğu’da 5 bin asker daha görevlendirebileceği duyuruldu.

Reuters‘in haberine göre, üst düzey bir askeri yetkilinin verdiği bilgiye göre, CENTCOM’un talebi üzerine Pentagon’un bölgeye 5 bin asker gönderebileceği aktarıldı.

Pentagon’un bu talebi henüz değerlendirdiği belirtilirken söz konusu askerlerin “caydırma amaçlı” bölgede konuşlanabileceği ifade edildi. 

ABD, İran’la nükleer anlaşmadan çekilip savaş gemileri göndererek gerilimi artırmış, İran ise bir savaş beklentisinde olmadıklarını ancak kendilerini korumaya devam edeceklerini açıklamıştı.

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