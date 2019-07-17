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17.07.2019
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ABD’den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı

birgun.net birgun.net

ABD’nin Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve bazı generallere Arakan’daki şiddet olayları nedeniyle ülkeye giriş yasağı koyduğu açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Burma hükümeti, insan hakları ihlallerine ve bunun sorumlularının yargılanmasına ilişkin hiç bir adım atmazken Burma ordusunun ülkede insanlık suçu işlediğine ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor” dedi.

Myanmar ordusu sözcüsü tuğgeneral Zaw Min Tun, ülkede yaşanan şiddet olaylarının görmezden gelindiğine ilişkin algının yanlış olduğunu belirterek ABD’nin aldığı kararı kınadığını açıkladı. Min Tun, “Şu an bir soruşturmaları yürüten bir komitemiz var. Bunu görmezden gelmemeliler” dedi.

Myanmar’ın batısında yer alan Rakhine eyaletinde yaşayan Rohingyalı Müslümanlara yönelik şiddet olayları, Myanmar’daki BM Komisyonu tarafından gündeme getirilmişti. 

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