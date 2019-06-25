ABD’den S-400 açıklaması

ABD’nin NATO Elçisi tarafından bugün yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının devam etmesi halinde Türkiye’nin F-35’leri kaybedeceğini söyledi.

ABD’nin NATO Elçisi Kay Bailey Hutchison tarafından bugün yapılan açıklamada, Türkiye’nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasının devam etmesi halinde ABD’nin Türkiye’nin F-35 projesine dahil olmasına izin vermeyeceği belirtildi.

‘Bütün işaretlerin, Rusya’nın S-400’leri teslim edeceği yönünde olduğunu’ söyleyen Hutchison, şunları söyledi:

“F-35 sistemi ile bağlantı kesilecektir, bu Rus sistemlerinin NATO içinde bulunması sonucu F-35’lerin etkilenmesine veya istikrarsızlaştırılmasına izin veremeyiz.”