18.8 C
Istanbul
15.07.2019
Anasayfa DÜNYA ABD'den S-400 çıkışı: Trump yasalara uyacaktır

ABD’den S-400 çıkışı: Trump yasalara uyacaktır

birgun.net birgun.net

Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve yasalar uygun hareket edeceğimizden, Başkan (Donald) Trump’ın da yasalara uyacağından eminim” dedi.

Washington Post’a konuşan Pompeo, Rusya’dan S-400’leri teslim alan Türkiye’ye uygulanacak ‘cezaların’ yakında gelebileceğini belirtti. Pompeo, “Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve yasalar uygun hareket edeceğimizden, Başkan (Donald) Trump’ın da yasalara uyacağından eminim” şeklinde konuştu.

S-400 savunma sistemlerinin ilk kısmı cuma günü Türkiye’ye gelmişti. ABD yasaları, Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında, Rus savunma sanayii ile ‘önemli’ anlaşmalar yapan ülkelere yönelik yaptırımları zorunlu kılıyor, ancak Trump yönetimi Türkiye’ye nasıl tepki verebileceği konusunda karışık sinyaller veriyor.

İlginizi çekebilir:  S-400 gerilimi sürerken ilk parçalar Ankara'ya ulaştı: Kriz üreten sevkiyat

Kaynak:Sputnik

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,341AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

ABD’den S-400 çıkışı: Trump yasalara uyacaktır

birgun.net -
Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Kanunlar yaptırım...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Akar ve Fidan’ın ifade vermesini engelledi

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'dan S-400 alımı ve...
Devamını Oku

Trump’tan ırkçı ve kadın düşmanı bir paylaşım daha: Geldiğiniz yere geri dönün

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin Demokrat kadın üyelerini hedef alarak “Geldiğiniz yere...
Devamını Oku

Endonezya’da meydana gelen depremde 2 kişi öldü

birgun.net -
 Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinin güneyinde dün meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 2...
Devamını Oku

Nişan için verilen yemekten 231 kişi zehirlendi

birgun.net -
Rize'nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde dün akşam yedikleri nişan yemeğinden sonra rahatsızlananların sayısı 231'e yükseldi....
Devamını Oku

Meteoroloji’den İstanbul için uyarı

birgun.net -
Meteoroloji, İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışın saat 20:00 sularında...
Devamını Oku

Yaralı eşeği halıya sarıp ölüme terk ettiler

birgun.net -
Antalya'da, uyuz olduğu iddiasıyla, halıya sarılıp ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek,...
Devamını Oku

İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği’nde yapılan 15 Temmuz törenine katıldı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıl dönümü...
Devamını Oku

Wall Street Journal: Erdoğan, NATO yerine Putin’i tercih etti

birgun.net -
Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Türkiye'nin geçen hafta teslim aldığı S-400 hava...
Devamını Oku

AKP’li Savcı Sayan’dan yurttaşlara hakaret: ‘Hıyarlar, aptallar’

birgun.net -
Ağrı Belediye Başkanı AKP'li Savcı Sayan, sosyal medyada yer alan bir videoda...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi