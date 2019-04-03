9.3 C
Istanbul
03.04.2019
Anasayfa DÜNYA ABD'den 'S-400' resti: Türkiye bir seçim yapmalıdır

ABD’den ‘S-400’ resti: Türkiye bir seçim yapmalıdır

birgun.net birgun.net

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, “Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye’nin savunma kapasitesini zayıflatmaz, aynı zamanda programa tedarikte bulunan Türk parça üreticilerine zarar vermiş olur.” dedi.

Pence, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen “NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında” etkinliği kapsamında Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı tarafından düzenlenen panelde konuştu.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına değinen Pence, “Türkiye’nin Rusya’dan 2,5 milyar dolar S-400 hava savunma sistemi alması NATO’ya ve ittifakın gücüne karşı büyük bir tehlike teşkil ediyor.” diye konuştu. 

Pence, şöyle devam etti:

“ABD’nin Patriot hava savunma sistemini sağlamasına rağmen Türkiye’nin bu planına (S-400 alımı) devam etmesi oldukça tedirgin edicidir. Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye’nin savunma kapasitesini zayıflatmaz, aynı zamanda programa tedarikte bulunan Türk parça üreticilerine de zarar vermiş olur.”

İlginizi çekebilir:  Pentagon'dan F-35 açıklaması: Türkiye'ye alternatif arıyoruz

Pentagon’un F-35 uçaklarına ilişkin malzeme ve ekipmanın Türkiye’ye sevkini durdurduğunu Türk hükümetine bildirdiğini hatırlatan Pence, “Türkiye bir seçim yapmalıdır. Dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifakın kritik bir ortağı olarak mı kalmak istiyor yoksa ittifakımızın altını oyan düşüncesiz kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske mi atmak istiyor, tercih yapmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Pence’ten önce aynı platformda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye’nin S-400 alımının NATO ittifakı ve ABD sistemlerine tehdit teşkil etmediğini söylemişti.

Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin başka ülkelere ve müttefiklere alternatif olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye’nin bağımsız ve egemen bir ülke olarak Batı ile Rusya arasında bir tercih yapmaya zorlanamayacağını ifade etmişti.

Çavuşoğlu, aynı zamanda, S-400 anlaşmasının tamamlandığını ve Türkiye’nin bundan geri adım atmayacağını belirtmiş, F-35 programının Türkiye’nin de ortağı olduğu kapsamlı bir program olduğu ve Türkiye’nin programdan çıkarılmasının o kadar basit olmayacağı uyarısında bulunmuştu.

ANKARA’DAN TEPKİ GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pence’in S-400 açıklamalarına ithafen Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD artık karar vermeli. Türkiye’nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el ele vermek suretiyle düşmanlarımıza karşı bizi zor durumda bırakıp dostluğumuzu riske mi edecek?” dedi.

KaynakAA
- Reklam -

SON HABERLER

ABD’den ‘S-400’ resti: Türkiye bir seçim yapmalıdır

birgun.net -
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına...
Devamını Oku

Paris’te trans kadına saldırıya soruşturma

birgun.net -
Fransa'nın başkenti Paris'te, bir trans kadının Cezayir kökenli protestocu bir grubun arasında...
Devamını Oku

İl Seçim Kurulu Kesimoğlu’nun başvurusunu kabul etti, sayım durduruldu

birgun.net -
Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun İl Seçim Kurulu'na v verdiği...
Devamını Oku

Erdoğan, Yıldırım ve bakanların katılımıyla Dolmabahçe’de ‘İstanbul’ toplantısı

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, bazı bakanlar ve...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Yıldırım’ın açıklamalarına yanıt

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yönelik bir mesaj...
Devamını Oku

Brunei’de şeriat hükümleri devrede: Eşcinsel ilişkiye idam

birgun.net -
Brunei Sultanlığı’nda bugünden itibaren eşcinsel ilişkiye girenler ve zina yapanlar taşlanarak idam...
Devamını Oku

Binali Yıldırım: Mazbata kime verilirse başkan odur

birgun.net -
Binali Yıldırım AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda yerel seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıyor.
Devamını Oku

CHP’den AA’nın “Ankara’da oylar yeniden sayılacak” haberine yalanlama

birgun.net -
CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Twitter üzerinden yaptığı...
Devamını Oku

Giresun’da CHP’nin itirazı kabul edildi

birgun.net -
Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP İl Başkanlığının sandık sonuçlarına yaptığı itirazı...
Devamını Oku

Konya’da 30 metre çapında obruk oluştu

birgun.net -
Konya'nın Karapınar ilçesinde 15 metre derinliğinde 30 metre çapında yeni obruk...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi