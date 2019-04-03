ABD’den ‘S-400’ resti: Türkiye bir seçim yapmalıdır

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, “Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye’nin savunma kapasitesini zayıflatmaz, aynı zamanda programa tedarikte bulunan Türk parça üreticilerine zarar vermiş olur.” dedi.

Pence, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen “NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında” etkinliği kapsamında Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı tarafından düzenlenen panelde konuştu.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına değinen Pence, “Türkiye’nin Rusya’dan 2,5 milyar dolar S-400 hava savunma sistemi alması NATO’ya ve ittifakın gücüne karşı büyük bir tehlike teşkil ediyor.” diye konuştu.



Pence, şöyle devam etti:

“ABD’nin Patriot hava savunma sistemini sağlamasına rağmen Türkiye’nin bu planına (S-400 alımı) devam etmesi oldukça tedirgin edicidir. Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye’nin savunma kapasitesini zayıflatmaz, aynı zamanda programa tedarikte bulunan Türk parça üreticilerine de zarar vermiş olur.”

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Pentagon’un F-35 uçaklarına ilişkin malzeme ve ekipmanın Türkiye’ye sevkini durdurduğunu Türk hükümetine bildirdiğini hatırlatan Pence, “Türkiye bir seçim yapmalıdır. Dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifakın kritik bir ortağı olarak mı kalmak istiyor yoksa ittifakımızın altını oyan düşüncesiz kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske mi atmak istiyor, tercih yapmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Pence’ten önce aynı platformda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye’nin S-400 alımının NATO ittifakı ve ABD sistemlerine tehdit teşkil etmediğini söylemişti.

Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin başka ülkelere ve müttefiklere alternatif olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye’nin bağımsız ve egemen bir ülke olarak Batı ile Rusya arasında bir tercih yapmaya zorlanamayacağını ifade etmişti.

Çavuşoğlu, aynı zamanda, S-400 anlaşmasının tamamlandığını ve Türkiye’nin bundan geri adım atmayacağını belirtmiş, F-35 programının Türkiye’nin de ortağı olduğu kapsamlı bir program olduğu ve Türkiye’nin programdan çıkarılmasının o kadar basit olmayacağı uyarısında bulunmuştu.

ANKARA’DAN TEPKİ GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pence’in S-400 açıklamalarına ithafen Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD artık karar vermeli. Türkiye’nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el ele vermek suretiyle düşmanlarımıza karşı bizi zor durumda bırakıp dostluğumuzu riske mi edecek?” dedi.