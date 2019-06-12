ABD’den tehdit: Ya S-400 ya F-35

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımını kınayan bir karar tasarısını oy birliği ile kabul etti. S-400 kararının iptali için çağrıda bulunulan kararda Türkiye’nin S-400 ve F-35’leri birlikte alamayacağı ve birini tercih etmesi gerektiği belirtildi.

Ankara’nın S-400’leri alma kararı ile ABD ile müttefiklik ilişkisini tehlikeye attığını ve NATO’yu zayıflattığını vurgulayan metinde, Beyaz Saray yönetiminden Türkiye’nin S-400 alması durumunda ABD’nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası kapsamında (CAATSA) yaptırımlara tabi tutulması isteniyor. Oy birliği ile alınan kararın herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Türk F-35 savaş uçaklarının Arizona’daki Luke Hava Üssü’ndeki uçuşlarının sona erdiğini bildirdi. Bakanlık sözcüsü Mike Andrews, “Türkiye’nin politikasında değişiklik olmadığı sürece, F-35 programının yavaşlatılması için Türk müttefiklerimizle ortak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ajansa ismini vermeden konuşan bir başka Amerikalı yetkili ise Luke Hava Üssü’ndeki bir komutanın, güvenlik gerekçesiyle geçen hafta Türk pilotların ve teknik ekiplerin buradaki eğitiminin durdurulmasına karar verdiğini söyledi. Pentagon, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 savunma sistemlerini teslim alması halinde, 31 Temmuz 2019 itibariyle dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak tanımlanan F-35 projesinden çıkarılacağı uyarısı yapmıştı.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a hitaben yazdığı ve haftasonu sızdırılan mektupta, S-400 planı devam ederse Türk pilotların eğitiminin de durdurulacağı belirtiliyordu.

İlginizi çekebilir: ABD'li iki dev şirketten 121 milyar dolarlık birleşme kararı

ANKARA’DAN CILIZ TEPKİ

Karar Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından “iki ülke arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadı” gerekçesiyle kınandı. Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Her zaman vurguladığımız gibi, dost ve müttefik ülkeler arasında görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili yolu diyalog ve ülkelerin egemen kararlarına saygı gösterilmesidir. Bunun yerine, hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alınması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miadlar konulması kabul edilemez.”

RUSYA: SEVKIYAT TEMMUZDA

Rusya ise S-400’lerin teslim planının onaylandığını açıkladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov Türkiye’ye S-400 sevkiyatının temmuzda planlandığını, Moskova ile Ankara arasındaki tüm anlaşmaların vaktinde yerine getirileceğini söyledi. Uşakov, ABD’nin Türkiye’yi bir tercihe zorladığını da kaydetti.

***

Emekli hava korgenerali Erdoğan Karakuş: Mektuba sessizliğin sebebi İstanbul seçimi

ABD uçuş eğitimlerini sonlandırarak F-35’ler ile ilgili Türkiye’yi devreden çıkarmak istiyor. Washington, S-400’lerin F-35’lerin zayıf noktalarını tespit edebileceğini ve verilerin Rusya’nın eline geçebileceği gerekçesiyle rahatsız. Bu endişelerle anlaşmayı bozmak istiyor. Madem öyle bize F-35 yerine F-15 veya F-16 verebilirler. Hâlihazırda ülkemizde bu uçaklar bulunduğundan dolayı böyle bir rahatsızlık söz konusu olamayacaktır. Türkiye böyle bir teklif yaparsa durumu lehimize çevirip ABD’yi sıkıştırmış olur. Yunanistan’ın iktisadi durumu bu kadar bozukken bizim 30 tane almış olduğumuz son model F-16’lardan 80 tane aldı.

Yunanistan da bu durumu kendine tehdit olarak görüp Türkiye’nin S-400 almasını istemiyor. Şöyle bir durum da var. F-35 projesiyle beraber 10 tane firmamız F-35’lerin bazı parçalarını üretmek üzere bir anlaşmaya imza attı. Bu proje bitinceye kadar bu anlaşmayla ABD’ye 11 milyar dolar değerinde yedek parça ihracatı yapılacaktı. Bunun yanı sıra yine aynı proje kapsamında Boeing ile olan anlaşmamızla yaklaşık 15 milyar dolarlık bir parça ihracatı söz konusu. Yani bu projenin iptali yaklaşık 26 milyar dolarlık bir anlaşmanın da iptali demektir.

Bu durum karşısında bir de İsrail’in bu anlaşmalara göz dikmesi ve Yunanistan’ın bizim alacağımız uçaklara talip olmasından dolayı bir handikap oluşmuş durumda. Hükümetin ABD mektubuna olan sessizliği meselesine gelecek olursak, bunun sebebi hükümetin önceliğini İstanbul seçimine vermesinden kaynaklıdır. Muhtemelen seçim sonrası gerekli cevabı verip işleri yoluna koymayı deneyeceklerdir.

***

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker: ABD, baskıyla yola getirmeye çalışıyor

Şu anda Ankara ile ilişkilerinde pek çok alanda ciddi sorunlar yaşayan ABD, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. S-400/F-35 krizini de genel anlamda bunun bir parçası olarak görmek lazım. ABD, Fırat’ın doğusunda bir takım yapılanmalar içerisinde ve İran’a yönelik ambargolarını ağırlaştırıyor. Türkiye’nin de bu politikalarına uymasını sağlamaya çalışıyor. Burada Türkiye’nin güvenlik açısından var olan sorunlarına yönelik neler yapılabileceği belliyken müzakere adı altında oyalıyor. Rusya S-400’lerin verilişini ne kadar süratlendirirse o nispette ABD-Türkiye ilişkilerinde bir bozulmaya ve NATO’ya da sirayet edecek bir krize yol açacaktır. Bunu da Moskova yapmak isteyecektir.

ABD şu ana kadar Türkiye’ye verdiği hiçbir sözü yerine getirmedi ama buna karşılık Türkiye’den sürekli istekte bulunuyor. Trump’ın Türkiye’ye vereceği herhangi bir sözün kongre yönünden bakıldığı zaman geçerliliği veya bir garanti teşkil etmesinin mümkün olamayacağını göz önünde bulundurmak gerekir.

SÖZÜNÜN DİNLENMESİNİ İSTİYOR

ABD’nin vereceği F-35’leri onların menfaatleri dışında kullanamayacağımızdan dolayı kendi silahlarımızı üretmemiz gerekir. ABD kendine biat etmeyen, sözünü dinlemeyen bir Türkiye’den haz etmiyor. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya itibariyle ABD ile pek çok alanda var olan anlaşmazlıkları bu sebepten dolayı bir orta yolda buluşmayı da ne yazık ki ortadan kaldırıyor. ABD bu tavırlarıyla her geçen gün Türkiye’yi kaybetme riskini yaratmakta, durumu bir açmaza sürüklemekte.

Türkiye olur da S-400’leri almaz ise ABD’ye karşı bağımsızlığını kaybetmiş olur. O sebeple böyle bir şeyin düşünülmemesi gerek. ABD’nin Türkiye üzerinde oynayacağı oyun silahla olmayacaktır, üzerimizdeki etkisini esas itibariyle ekonomik açıdan kullanacaktır.

31 Temmuz’a kadar vakit tanıyarak Türkiye’nin biat etmesinin yolunu yapmaya çalışıp istediğini alamadığı takdirde bu mesele ambargoya kadar gidebilir. Trump’ın bu tavırları ABD’nin kendi menfaatleri ve ötekiler politikasının en tutarlı örneğidir.

MEKTUBA YANIT, SAVAŞI ERKEN BAŞLATMAK OLUR

ABD’nin mektubuna Türkiye’nin karşı bir tutum takınması gerekir ama böyle bir cevap verdiğiniz zaman da savaşı erken başlatmış olursunuz. Dolayısıyla Türkiye’nin böyle bir şey yapabilmesinin şansı ve imkânı yok. Bu sebepten dolayı ABD sürekli tehditlerle Türkiye’yi yola getirme politikası izlemektedir. G-20 zirvesinde muhtemelen Erdoğan ve Trump arasında bu mesele yüz yüze görüşülecektir. Haliyle daha öncesinde bir kavga çıkarmanın veya işi daha ileri götürmenin zannediyorum bir gereği yok. Ama yine bu kapsamda Asya zirvesi adı altında Türkiye, Rusya, Çin ve İran bir araya gelecekler. Bütün bunların hepsi tabiatıyla birer göstergedir, ateş olmayan yerden duman çıkmaz.