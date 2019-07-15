AB’den 15 Temmuz açıklaması: O geceyi çok iyi hatırlıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mogherini, “Bugün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz” ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler Konseyi bugün İran nükleer anlaşması, göç, Afrika ve Libya ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını görüşüyor.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin Mogherini, “Bugün üye ülkeler, sondaj faaliyetleriyle ilgili AB liderlerinin haziran ayında aldığı kararın nasıl izleneceğini görüşecek” diye konuştu.