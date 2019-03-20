20.03.2019
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AB’den Brexit için koşullu erteleme teklifi

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, “Avam Kamarası’nın ayrılık anlaşmasını onaylaması koşuluyla Brexit’in kısa bir süre uzatılmasının mümkün olacağına inanıyorum” dedi.

Brüksel’de basın toplantısı düzenleyen Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May’in  AB’den Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istediğini anımsattı.

May’in teklif ettiği 30 Haziran tarihinin, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri açısından hukuki ve siyasi soru işaretleri ortaya koyabileceğine işaret eden Tusk, konunun yarın Brüksel’de yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde kapsamlı biçimde ele alınacağını belirtti.

Tusk, “Avam Kamarası’nın ayrılık anlaşmasını onaylaması koşuluyla Brexit’in kısa bir süre uzatılmasının mümkün olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Brexit tarihini uzatmak için 27 AB üyesi ülkenin onayı gerekiyor.

AB’den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere’nin, 29 Mart’ta birlikten ayrılması öngörülüyor.

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