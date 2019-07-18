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18.07.2019
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AB’den Qualcomm’a 242 milyon avro ceza

birgun.net birgun.net

AB Komisyonu, ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm’a yönelik 2015 yılında başlatılan rekabet soruşturmasının tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, 2009-2011 yılları arasında yıkıcı fiyatlandırma ile 3G alanındaki çiplerde piyasa hakimiyetini suistimal ettiği için Qualcomm firmasına 242 milyon avro para cezası verildiği belirtildi.

Qualcomm’un rakip firmayı bertaraf etmek için maliyetin altında satış yaptığının belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu davranışın AB rekabet kurallarına aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Qualcomm’un söz konusu davranışıyla stratejik biçimde sektördeki rekabeti ve yenileşimi önlediği, tüketicilerin tercihlerini sınırlandırdığı ifade edildi.

AB Komsiyonu, 2018 yılında da Qualcomm’a rekabet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 997 milyon avro para cezası vermişti.

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AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu’nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

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