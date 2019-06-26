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27.06.2019
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ABD’li futbolcu Megan Rapinoe: Beyaz Saray’a gitmeyeceğim

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2019 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek finalinde ev sahibi Fransa karşısına çıkacak ABD Kadın Milli Takımı kaptanı Megan Rapinoe, tartışmalara yol açacak açıklamalarda bulundu. ABD Kadın Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nı kazanması halinde düzenlenecek Beyaz Saray ziyaretine katılmayacağını söyleyen 33 yaşındaki deneyimli futbolcu; “Hayır. Beyaz Saray’a gitmeyeceğim. Biz davet edilmeyeceğiz” dedi. 

Eight by Eight dergisi muhabirlerinin, Donald Trump’a karşı milli marşı protesto edip etmeyeceği sorularına; “Hayır. Hiç sanmıyorum.” şeklinde yanıt veren Rapinoe sözlerini şöyle noktaladı: “Sırtımızda büyük bir beklenti yükü var. Ancak bu bizi aynı zamanda en iyi halimize getiriyor. Sadece her maçımızı kazanmayı düşünüyoruz”

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Rapino, San Francisco 49ers’ın eski oyun kurucusu Colin Kaepernick’in polis saldırısı ve ırk eşitsizliğine dikkat çeken protestosuna destek vermişti. Kaptan Rapinoe, 2016 yılında yapılan bir spor etkinliğinden önce milli marş boyunca diz çöken ilk atlet olmuştu. Rapinoe, Dünya Kupası maçları öncesinde ABD milli marşı sırasında sessizce ayakta duruyor.

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