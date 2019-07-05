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06.07.2019
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ABD’li kömür milyarderi Chris Cline helikopter kazasında öldü

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Karayipler’de yer alan Bahamalar açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

ABD’nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan gazete, ölenler arasında “madencilik sektöründe milyarder girişimci”, “kömür kralı” olarak anılan Chris Cline’ın olduğu bilgisini paylaştı.

Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre, 7 Amerikalıyı ABD’nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti.

Polis, kazada helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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