27.8 C
Istanbul
07.07.2019
Anasayfa GÜNCEL ABD'li milyarder patron cinsel saldırı ve insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı

ABD’li milyarder patron cinsel saldırı ve insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı

ABD'li milyarder patron Jeffrey Epstein, cinsel saldırı ve insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

birgun.net birgun.net

Cinsel taciz suçundan sabıkası olan ABD’li milyarder patron Jeffrey Epstein, “seks amaçlı insan kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Epstein, New York’ta tutuklandı ve Pazartesi günü hakim karşısına çıkarılacak.

Epstein, hakkında geçmişte açılan ve savcılık makamı ile uzlaşma ile sonlanan soruşturma ile ilgili tartışmalar yeniden başlamışken tutuklandı.

Jeffrey Epstein’in avukatı son iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

66 yaşındaki Epstein, reşit olmayan çok sayıda kız çocuğuna cinsel saldırı suçundan geçmişte hüküm giymişti.

2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Jeffrey Epstein, ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton ile arkadaşlık kurmuş bir isimdi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,174AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

ABD’li milyarder patron cinsel saldırı ve insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı

birgun.net -
Cinsel taciz suçundan sabıkası olan ABD'li milyarder patron Jeffrey Epstein, "seks amaçlı...
Devamını Oku

İngiltere’nin ABD Büyükelçisi’nin yazışmaları sızdırıldı: Trump yönetimi beceriksiz ve özgüvensiz

birgun.net -
İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch'ın sızan elektronik postalarında, Donald Trump yönetimi, beceriksiz,...
Devamını Oku

Ankara Gar Katliamı’nda oğlunu kaybeden babaya ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası

birgun.net -
10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda oğlu Güney Doğan’ı kaybeden Mustafa Doğan hakkında,...
Devamını Oku

İran: Herhangi bir askeri eylemi savaş ilanı sayarız

birgun.net -
İran Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Gulam Rıza Celali, İran Devrim Muhafızları’nın 20...
Devamını Oku

Afganistan’da Taliban saldırısı: 12 ölü, 49 yaralı

birgun.net -
Afganistan’ın Gazne vilayetinde Taliban tarafından milli istihbarat başkanlığına bomba yüklü araçla düzenlenen...
Devamını Oku

KESK mücadeleye hazırlanıyor

birgun.net -
2019-2020 yıllarını kapsayan 5. Dönem ‘Toplu Sözleşme’ görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlayacak....
Devamını Oku

Cep telefonları yeni sezon ateşini ağustosta yakıyor

TİMUR AKKURT -
MOBİL dünya yeni sezon açılışını gelecek ay yapıyor. Her yıl olduğu gibi,...
Devamını Oku

Rıfat Ilgaz’ın Cide’si

birgun.net -
KADİR İNCESURıfat Ilgaz’ın, “Tacım, tahtım sana emanet!”...
Devamını Oku

Karlovy Vary Film Festivali’nden Görülmüştür filmine ödül

birgun.net -
Yönetmen Serhat Karaaslan'ın ilk uzun metraj filmi Görülmüştür, 54. Karlovy Vary Film...
Devamını Oku

Yeni neslin kodlarını çözmüş bir DJ: Marshmello

Barış Akpolat -
Marshmello ismini üç ay önce ilk kez duydum. Babam arayıp Derin’e marşmelov...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi