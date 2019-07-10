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10.07.2019
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ABD’li şarkıcı Nicki Minaj, Suudi Arabistan konserini iptal etti

birgun.net birgun.net

ABD’li rap şarkıcısı Nicki Minaj, tepkiler üzerine gelecek hafta Suudi Arabistan’da vermeyi planladığı konseri iptal etti.

Trinidad ve Tobago asıllı Amerikalı şarkıcı, 18 Temmuz’da Cidde’deki Dünya Festivali kapsamında sahneye çıkacaktı.

Minaj, “Suudi Arabistanlı hayranlarıma şovumu getirmeyi her şeyden çok istememe rağmen, konuyla ilgili kendimi iyice eğittikten sonra inanıyorum ki kadınların ve LGBTİ toplumunun haklarına, ifade özgürlüğüne olan desteğimi açık bir şekilde göstermem çok daha önemli” ifadelerini kullandı.

Kadın düşmanı uygulamalara imza atan Suudi yönetiminin, müstehcen şarkı sözleriyle anılan Nicki Minaj’ın konserine onay vermesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Cidde’deki Dünya Festivali, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan planının bir yansıması olarak görülüyordu.

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