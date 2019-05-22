ABD’lilerin çoğu İran’la savaş istemiyor

ABD vatandaşlarının oy verdiği bir ankette çoğunluğun İran’la savaş istemediğini ortaya koydu.

Reuters/Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre, ABD’lilerin yüzde 60’ının İran’la savaş istemediği ve ABD yönetiminin saldırgan politikalarını desteklemediği ortaya çıktı.

ABD’lilerin yüzde 53’ü de İran’ı yalnızca “ciddi ve yakın bir tehdit” olarak gördüğünü ifade etti.

Yine ankete göre, ABD’nin birkaç yıl içinde İran’a karşı savaşa gireceği görüşü de çoğunlukta yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a dönük saldırgan tutumu ve Körfez’e askeri savaş gemileri gönderilmesi tepkileri de beraberinde getirmişti.