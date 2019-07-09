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09.07.2019
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ABD’nin asker talebine Alman solundan tepki

ABD’nin Suriye’de sahada görev yapacak Alman askeri talep etmesi tepki çekti. Alman hükümeti, Jeffrey’in talebini karşılama konusunda isteksiz olduğu mesajını verdi

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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in, Almanya’dan Suriye’ye asker göndermesini talep etmesi, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefet partilerinin tepkisini çekti, hükümet ise bu konudaki isteksizliğini ifade etti. SPD Genel Başkanlığına vekalet eden üç kişiden biri olan Thorsten Schaefer Gümbel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Böyle bir görev, SPD tarafından reddedilmiştir. Alman askerlerinin Suriye’de sahada görev alması bizimle olmayacak. Ayrıca koalisyon ortaklarının da bunu istemediklerini görüyorum” ifadelerini kullandı.

Muhalefet partisi olan Sol Parti’den yapılan yazılı açıklamada ise hükümeti, Suriye’deki faaliyetlerini genişletmesi konusunda uyardıkları, Suriye’ye Alman askerlerinin gönderilmesini ise reddettikleri belirtildi. Hükümetin bu teklifi açıkça reddetmesi ve duruş belirlemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, böyle bir askeri birlik göndermenin “uluslararası hukukun ihlali” anlamına gelebileceği kaydedildi. Açıklamada, Suriye’ye asker göndermeyi tartışmak yerine, bölgede keşif uçuşları yapan Tornadolar ve diğer birliklerin görev süresinin uzatılmaması istendi.

Süreye Federal Meclis karar verecek

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi’ndeki basın toplantısında, Almanya’nın bu konudaki isteksizliğini belirtti.

Seibert, hükümetin anti IŞİD koalisyonuna askeri katkısının devam edeceğini vurgulayarak, “Federal hükümetin, anti IŞİD koalisyonu çerçevesinde görevi sürdürmeyi planladığını söylediğimde, bunun kara birlikleri olmadığı iyi bilinmektedir” ifadesini kullandı. ABD’nin kara birliği talebine olumsuz baktıklarına işaret eden Seibert, bölgedeki Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasına Federal Meclis’in karar vereceğine dikkati çekti.

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Seibert, IŞİD tehlikesinin tam olarak bitmediğini, askeri ve sivil bileşenlerle bölgenin istikrarı konusunda atılması gereken adımları ABD ile görüşmeye devam ettiklerini de kaydetti.

Görüşmede kendisine pozisyon hatırlatıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul ise Jeffrey’in cuma günü Dışişleri Bakanlığında ilgili kişilerle görüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

“ABD’nin burada büyük bir elçiliği var, iç siyasetimizi onlar da takip ediyor. Jeffrey’in bu bağlamda Almanya’nın pozisyonunu daha önceden de bildiğini biliyoruz. Cuma günkü görüşme de kendisine bu pozisyon tekrar hatırlatıldı.”

Bölgede, Almanya’nın anti IŞİD koalisyonu çerçevesinde Tornado keşif ve tanker uçakları bulunuyor. Söz konusu birliğin görev süresi 31 Ekim’de sona eriyor.

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