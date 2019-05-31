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01.06.2019
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ABD’nin ‘Barış için refah’ toplantısına Filistin katılmayacak

Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak duyurduğu İsrail'in bölge politikalarını destekleyen planın açıklanacağı toplantıya Filistin'in katılmayacağı duyuruldu.

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ABD’nin “Barış için refah” adlı ay sonunda planladığı toplantıya Filistin katılmayacağını duyurdu. Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” olarak tanımladığı İsrail-Filistin barış planına Filistin’den tepki geldi. 

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, söz konusu planın içeriğine karşı olduklarını ifade etti. Ay sonu planın ilan edilmesi beklenen toplantıya katılmayacaklarını dile getiren Abbas, “Filistin halkının çıkarlarını savunmak isteyenlerin Filistin’in ortak tutumunu desteklemesi gerekir” dedi.

Planı oluşturan isimlerden biri olan ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey danışmanı olan damadı Jared Kushner de İsrail’de başbakan Netanyahu’yla bir araya geldi.

Trump tarafından “Yüzyılın Anlaşması” olarak duyurulan, ABD ve İsrail’in bölge politikalarını destekleyen planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak planda Kudüs’ün tamamının İsrail’in başkenti olarak tanınması bekleniyor.

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