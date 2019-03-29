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29.03.2019
Anasayfa DÜNYA "ABD'nin Golan Tepeleri kararı uluslararası hukuka aykırı"

“ABD’nin Golan Tepeleri kararı uluslararası hukuka aykırı”

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Golan Tepeleri kararına ilişkin "Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, görüşmelerde kültür ve turizm konularının yanı sıra askeri ve savunma alanındaki işbirliği ve Suriye meselesinin ele alındığını ifade etti.

Konuşmasında ABD’nin Golan Tepeleri kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, bu konunun İsrail’de yapılacak seçimlerle ilişkilendirildiğini fakat olayın başka bir boyutunun da şuurlu ve bilinçli olarak “ben her şeyi yaparım” gösterisi olduğunu dile getirdi.

Lavrov, “Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiş ve çiğnenmiştir” diye konuştu.

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