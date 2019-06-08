ABD’nin İsrail büyükelçisi: Batı Şeria’nın bazı kısımları ilhak edilebilir

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye “hakkı olduğunu” iddia etti.

Büyükelçi Friedman, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etme planına açıkça destek verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 9 Nisan’daki erken genel seçim öncesi Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhak edileceği sözü verdiğinin hatırlatılması üzerine Friedman, “Mevcut şartlar altında İsrail’in hepsi olmasa da Batı Şeria’nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

İsrail’in Batı Şeria’daki bazı bölgeleri tek taraflı ilhakını ilan etmesi durumunda ABD’nin tepkisinin ne olacağı yönündeki soruya ise Friedman, “Ne kadarının ilhak edileceği ve İsrail ve bölge için iyi olma gerekçesini anlamadan bu konuda bir görüşümüz yok” cümlelerine yer verdi.