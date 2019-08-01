ABD’nin New Jersey eyaletinde ötanazi yasallaştı

ABD’nin New Jersey eyaletinde kalıcı hastalığı bulunan kişiler hayatlarını sonlandırmak için tıbbi destek alabilecek.

New Jersey Valisi Phil Murphy, ötanazi yasasını onamıştı. Yasa bugünden itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre, kalıcı bir hastalık tanısı olan yetişkinler, tıbbi destekle hayatlarını sonlandırabilecek.

Yasaya göre kişinin karar sürecinde psikiyatr ya da psikolog desteği olması gerekiyor.

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Vali Murphy, konuşa ilişkin yaptığı açıklamada “Kalıcı hastalığa sahip vatandaşların hayatlarını sonlandırma kararı almalarına hak vermek doğru olan şey” ifadelerini kullandı. Yasa, senatodan sınırda bir oyla geçmişti. Aynı yasa tasarısı 19 eyalette daha görüşülüyor.

ABD’de ötanazinin yasal olduğu diğer eyaletler ise; California, Colorado, Oregon, Vermont, Washington, Hawaii ve Montana.