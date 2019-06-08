ABD’nin petrokimya endüstrisine müdahalesine İran’dan tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin İran petrokimya endüstrisine yönelik yaptırımlarının uluslararası hukukun temel ilke ve prensiplerine aykırı olduğunu belirtti.

Musevi, ABD’nin İran’ın en büyük petrokimya firması İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (Persian Gulf Petrochemical Industries Company/PGPIC) ile 39 alt şirketini yaptırım listesine almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran ile müzakere iddialarının anlamsızlığının ortaya çıkması için sadece bir haftanın yettiğini” ifade eden Musevi, dünyanın ABD’nin yaptırım kartıyla uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmesine tepki göstermesini istedi.

ABD’nin yeni yaptırımlarını kınayan Musevi, bu adımın “ABD’nin İran’a yönelik düşmanlığının devamı ve ekonomik terörizmin bir örneği olarak atıldığını” savundu.

