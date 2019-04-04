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04.04.2019
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ABD’nin Suudi Arabistan’a verdiği askeri destek durduruluyor

birgun.net birgun.net

ABD Temsilciler Meclisi, ABD’nin Yemen’deki iç savaşta Suudi Arabistan’a verdiği askeri desteğin durdurulması yönündeki karar tasarısını onayladı. 

ABD Kongresinde Senato’da her iki partinin de desteğiyle onaylanan ve ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan’a verdiği desteğin kesilmesini öngören karar tasarısı Temsilciler Meclisinde oylandı. 

Temsilciler Meclisinde 175’e karşı 247 “evet” oyu ile onay alan tasarı, ABD Başkanı Trump’a sunulacak.

Amerikan basınındaki haberlere göre, “ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine zarar verilmemesi” için Trump’ın tasarıyı veto etmesi bekleniyor.

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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, dış politika söz konusu olduğunda Kongrenin artık kendi anayasal zorunluluklarını göz ardı etmeyeceği gerçeğiyle yüzleşecektir.” diye konuştu. 

ABD Senatosunda söz konusu kararın destekçilerinden olan Connecticut Demokrat Senatörü Chris Murphy de Temsilciler Meclisindeki oylamadan önce “Bu (tasarı) hayat kurtaracaktır ve sadece Kongrenin savaş ilan etmeye hakkı olduğuna dair güçlü bir mesaj gönderecektir.” mesajını paylaştı. 

Geçen ay Senatoda kabul edilmişti

ABD yönetiminin, Yemen’de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısı, 13 Mart’ta Senatoda kabul edilmişti. 

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan politikasına önemli bir karşı çıkış olarak nitelendirilmişti.

Söz konusu tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç, Yemen’deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyor.

ABD yönetiminin Suudi Arabistan’a Yemen’de devam eden savaşta verdiği destek uzun süredir Kongrede tartışmalara neden olmuş, geçen aralık ayında Senatoda kabul edilen benzer bir tasarı, o zaman Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde kabul edilmemişti.

Kasım ayında yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından yenilenen Senato ve Temsilciler Meclisinde söz konusu Yemen tasarısının yeniden gündeme geleceği belirtilmişti.

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Şubat ayı içinde ABD’nin Yemen’de devam eden savaşta Suudi Arabistan’a verdiği askeri desteği kesmesini öngören ayrı bir yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

KaynakAA
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