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10.07.2019
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ABD’nin talebi üzerine İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye ek asker göndermesi gündemde

Trump'ın Suriye'deki kara birliklerine ilave arayışı Almanya'dan sonra İngiltere ve Fransa'ya da uzandı. ABD ve İngiltere kaynaklı haberlerde iki ülkenin ek asker göndermesinin gündemde olduğu yazıldı.

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ABD’nin Almanya’dan Suriye’ye asker gönderilmesini istemesi üzerine yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki birliklerine ek asker göndereceği öne sürüldü. İddianın kaynağı ise ABD merkezli Foreign Policy haber sitesi ve İngiltere merkezli The Guardian gazetesi oldu.

Buna göre, hâlihazırda bölgede kara gücü bulunan Fransa ve İngiltere, mevcut kuvvetlerini yüzde 10-15 aralığında artırmayı planlıyor. Foreign Policy’e konuşan ABD’li yetkililer, Fransa ve İngiltere’nin dışında başka ülkelerin de bölgeye düşük miktarda asker göndermesinin mümkün olduğunu ifade etti.

İtalya’nın bölgeye asker gönderilmesi konusunda olumlu ya da olumsuz aldığı kararı açıklamaya yakın olduğu, Balkan ve Baltık bölgesindeki birkaç ülke ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

The Guardian gazetesinin ABD kaynaklarına dayandırdığı haberinde de İngiltere ve Fransa’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki asker sayısını azaltmasıyla oluşacak boşluğu telafiye yönelik olarak bölgeye ilave asker göndereceği yazıldı. Her iki ülke de elit askeri birliklerin sayısını yüzde 10 ila yüzde 15 artıracak. Öte yandan, bu ülkelerin Suriye’de kaç askerinin bulunduğu gizli tutuluyor.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, “Almanya’dan Suriye’ye asker göndermesini ve bizim oradaki askerlerimizin bir kısmının yerini almasını istiyoruz” açıklaması dikkat çekmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan Jeffrey’nin çağrısına olumsuz yanıt gelmişti.

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