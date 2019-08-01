ABD’nin yaptırım listesine alınan Cevad Zarif: Beni tehdit olarak gördüğünüz için teşekkürler

ABD, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i yaptırımlar listesine aldı. Muhammed Cevad Zarif’in, varsa ABD’deki ya da ABD tüzel kişilikleri tarafından kontrol edilen varlıkları dondurulacak. Zarif ise ABD’nin kendisini planlarına karşı bir tehdit gördüğü için hedef alındığını söyleyerek teşekkür etti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı yazılı açıklamada, “Zarif, İran’ın Ruhani liderinin pervasız planlarını uyguluyor ve rejimin dünya genelindeki baş sözcüsü. ABD, İran rejimine, son günlerdeki davranışlarının tamamen kabul edilemez olduğu yönünde net bir mesaj yolluyor” dedi.

Ambargolar, Zarif’in dünya genelindeki seyahatlerini de kısıtlamayı amaçlarken, İran Dışişleri Bakanı’nın sıkı kısıtlamalarla da olsa da, BM Genel Merkezi’nin bulunduğu New York’a gidebilmesi bekleniyor. Söz konusu Beyaz Saray yetkilisi “ABD, zorunluluklarını yerine getirmeye devam edecek” dedi.

Muhammed Cevad Zarif ise ambargo açıklamasının ardından paylaştığı Twitter mesajında, ABD’nin kendisini planları karşısında bir tehdit olarak gördüğü için ambargo uyguladığını söyledi.

Zarif “ABD’nin beni hedef almasının nedeni İran’ın ‘dünya genelindeki sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar acı verici mi? Ben ve ailem üzerinde hiç bir etkisi olmayacak, çünkü İran dışında hiçbir mülküm ve varlığım yok. Beni planlarınıza karşı bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkürler” dedi.