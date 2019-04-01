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02.04.2019
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Abdül Batur, Konak’ta rekor oy ile kazandı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

CHP Konak Belediye Başkan Adayı ve Millet ittifakının ortak adayı Abdül Batur, 31 Mart yerel seçimlerinde Konak tarihinde alınan en yüksek oyu aldı. Batur, “Konak için verdiğimiz sözü tuttuk. Yüzde 65’lik hedefimize ulaştık. Artık hizmet zamanı” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 65’lik oy hedefine ulaşan CHP Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak ilçe başkanlığı önünde bir kutlama gerçekleştirdi. CHP Konak İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen törende bir konuşma gerçekleştiren Batur, ‘Bu tarihi neticeyi hep birlikte, omuz omuza vererek kazandık. Birlikte kazandık’ dedi.

Batur “4 Şubat Cuma günü yine burada bir araya gelmiştik. Konak için aday gösterildikten sonra ilçe başkanlığımıza ilk ziyaretimdi. O gün yaptığım konuşmada ise ‘Konak’ı Narlıdere gibi yapacağız. Konak eskimiş, yenileyeceğiz. Yalnız bi isteğim var. Narlıdere’den Abdül Batur’un geldiği belli olsun. Rekor istiyorum sizden. Yüzde 65 oy istiyorum sizden’ demiştik. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 65 tamam ve hatta daha da üstüne çıkmak üzereyiz. Beni daha ilk günden kucaklayan, yanımda ve destek olan İlçe başkanımız Çağrı Gruşçu ve örgütümüze teşekkür ediyorum. ediyorum. Konak’ı baştan başa, mahalle mahalle dolaştık. Konaklılarda bizi bağrına bastı. Bugün önemli bir gün 31 Mart’ta Konak belediyesi kurulduğundan bu yana en yüksek oyu aldık. Bu tarihi oyu almamızı sağlayan okullarda görev yapan arkadaşlarımıza, sandık görevlilerimize, mahalle sorumlularımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İşte tarih böyle omuz omuza, beraberce mücadele ederek yazılır. Sizlerin büyük azmi ve kararlılığı ile Konak İzmir’de 13. sıradan 5. sıraya geldi. Bu güzel neticenin elde edilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize desteklerini asla esirgemeyen Millet ittifakımızın ortağı İYİ Partiye, yöneticilerine ve İYİ partililere teşekkür ediyorum. Bizlere sonuna kadar destek oldular. 25 senedir, belediyecilik yaptığım süreçte bana sabırların en büyüğünü gösteren eşim Ferah Batur’a teşekkürlerin en büyüğünü etmek istiyorum. Gecemiz gündüzümüz belli olmadan gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sırasında bana destek olduğu için binlerce kez teşekkür ediyorum. Aileme teşekkür ediyorum. Birlikte Konak dedik. Birlikte yola çıktık. Konak’ı güzelleştireceğiz. Birlikte Konak çok daha güzel olacak” dedi.

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