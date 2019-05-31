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01.06.2019
Anasayfa SPOR Abdullah Avcı, Beşiktaş mesaisine başladı

Abdullah Avcı, Beşiktaş mesaisine başladı

birgun.net birgun.net

Beşiktaş’ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı, bugün ilk mesaisine başladı.

Başkan Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve Futbol A Takımı Direktörü Ali Naibi ile dün bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştiren Avcı, bugün de tesisleri gezdi.

İlk olarak öğle saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giden Avcı, burada kulüp personeli ile tanışarak tesislerde inceleme yaptı.

Yaklaşık 1.5 saat tesislerde kalan Abdullah Avcı’nın ikinci durağı ise Fulya Hakkı Yeten Tesisleri oldu. Altyapı hocaları ve personeli ile de tanışan Avcı yaklaşık 1 saat kadar kaldığı altyapı tesislerinde genel bilgiler aldı.

Siyah-beyazlıların 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı ile ilgili resmi açıklamayı kısa sürede yapması bekleniyor.

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Kaynak:DHA

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