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24.07.2019
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Abdullah Avcı’dan Oğuzhan Özyakup’a yeni görev

birgun.net birgun.net

Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi hazırlıklarda Oğuzhan Özyakup’u savunma önünde “regista” rolünde kullanıyor.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezonki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda yeni bir rolde geri dönmeye hazırlanıyor.

Şenol Güneş döneminde Atiba Hutchinson’ın 8 numaradaki ekürisi olarak parlayan, zaman zaman 10 numarada da oynatılan Oğuzhan, Abdullah Avcı yönetiminde ise başka bir rolde kullanılabilir.

Goal Türkiye’den Onur Özgen’in edindiği bilgilere göre; Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü taktik antrenmanlarda Oğuzhan’ı 6 numarada kullanıyor. Avcı, savunmanın önünde tek olarak oynattığı Oğuzhan’ın oyun kuruculuk meziyetlerinden bu şekilde yararlanmaya çalışıyor.

Kocaelispor ile yapılan hazırlık maçında da 6 numarada oynatılan Oğuzhan’ın önünde ise Dorukhan Toköz – Adem Ljajic ikilisi kullanıldı.

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