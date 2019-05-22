21.9 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Abdullah Çatlı'nın yeğenine 'FETÖ üyeliği'nden ceza istendi

Abdullah Çatlı’nın yeğenine ‘FETÖ üyeliği’nden ceza istendi

Abdullah Çatlı'nın yeğeni olan astsubay Alperen Çatlı hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

birgun.net birgun.net

FETÖ soruşturması kapsamında 14 Mayıs’ta tutuklanan jandarma astsubay üstçavuş Alperen Çatlı hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan iddianame hazırlandı. Abdullah Çatlı’nın yeğeni olan Alperen Çatlı’nın ankesörlü telefon ve sabit hatlardan arandığı, astsubay okuluna FETÖ yardımıyla girdiği iddia edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede Alperen Çatlı’nın Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı belirtildi. İddianameye göre, bir itirafçı ifadesinde Çatlı’nın kendisini FETÖ’nün astsubay ve subay yetiştirme evleri sorumlusuyla tanıştıran kişi olduğunu öne sürdü.

Çatlı’nın astsubay olmadan önce örgüt üyeleriyle FETÖ’nün örgütsel toplantılar yaptığı Yozgat Sorgun Büyük Termal Otel’de konakladığı belirtilerek, “Şüphelinin cep telefonuyla sabit kontörlü/ankesörlü telefonlarla yaptığı görüşmeler dikkate alındığında FETÖ/PDY’nin mahrem hizmetler sınıfına tabi olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Savcılık, Çatlı’nın “FETÖ üyeliği” suçlamasından ceza almasını istedi. Çatlı ise ifadelerinde kendisine yönelik suçlamaları reddetti.

- Reklam -

SON HABERLER

Abdullah Çatlı’nın yeğenine ‘FETÖ üyeliği’nden ceza istendi

birgun.net -
FETÖ soruşturması kapsamında 14 Mayıs’ta tutuklanan jandarma astsubay üstçavuş Alperen Çatlı hakkında...
Devamını Oku

ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya indirime gidildi

birgun.net -
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya...
Devamını Oku

“ABD, Türkiye’ye S-400 hakkında son kararını vermesi için iki hafta süre tanıdı”

birgun.net -
Amerikan haber kanalı CNBC'nin isim vermeden atıfta bulunduğu birkaç kaynağa göre ABD,...
Devamını Oku

Maksatlı Makastar: Bir ret kitabı

birgun.net -
DR. METEHAN AKBULUTMaksatlı Makastar, Betül Tarıman’ın Yapı...
Devamını Oku

Yeşilçam bize ne kattı?

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Emine Uçar İlbuğa, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Sinema Anadalı öğretim üyesi. Kendisinin...
Devamını Oku

Şiirin uzun yolculuğu

birgun.net -
ATİLLA YAŞRİNYol ve yolcu deyince Tolstoy’u düşünemeden...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu İBB’deki israfları anlattı

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettikten sonra...
Devamını Oku

Rant projeleri yaygınlaşacak

Nurcan Gökdemir -
AKP, havaalanları, köprüler, şehir hastaneleri yapımı nedeniyle imzalanan garantili sözleşmelerle ülke kaynaklarının...
Devamını Oku

TÜİK, güven endeksi verilerini açıkladı: Halk bu kadar karamsar olmamıştı

Ozan Gündoğdu -
Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Kamuoyuna açıklanan...
Devamını Oku

Akar’dan yeni askerlik sisteminin detaylarını anlattı

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi