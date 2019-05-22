Abdullah Çatlı’nın yeğenine ‘FETÖ üyeliği’nden ceza istendi

FETÖ soruşturması kapsamında 14 Mayıs’ta tutuklanan jandarma astsubay üstçavuş Alperen Çatlı hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan iddianame hazırlandı. Abdullah Çatlı’nın yeğeni olan Alperen Çatlı’nın ankesörlü telefon ve sabit hatlardan arandığı, astsubay okuluna FETÖ yardımıyla girdiği iddia edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede Alperen Çatlı’nın Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı belirtildi. İddianameye göre, bir itirafçı ifadesinde Çatlı’nın kendisini FETÖ’nün astsubay ve subay yetiştirme evleri sorumlusuyla tanıştıran kişi olduğunu öne sürdü.

Çatlı’nın astsubay olmadan önce örgüt üyeleriyle FETÖ’nün örgütsel toplantılar yaptığı Yozgat Sorgun Büyük Termal Otel’de konakladığı belirtilerek, “Şüphelinin cep telefonuyla sabit kontörlü/ankesörlü telefonlarla yaptığı görüşmeler dikkate alındığında FETÖ/PDY’nin mahrem hizmetler sınıfına tabi olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Savcılık, Çatlı’nın “FETÖ üyeliği” suçlamasından ceza almasını istedi. Çatlı ise ifadelerinde kendisine yönelik suçlamaları reddetti.