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25.07.2019
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ABD’ye ait bir savaş gemisi Tayvan Boğazı’ndan geçiş yaptı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Donanması’na ait bir savaş gemisinin Tayvan’ı Çin anakarasından ayıran Tayvan Boğazı’ndan geçiş yaptığını bildirdi.

ABD Donanma Sözcüsü Clay Doss, yaptığı açıklamada, “Gemilerin Tayvan Boğazı’ndan geçişi, ABD’nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik’e olan bağlılığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, “Eğer Tayvan’ın ülkeden ayırmaya çalışan insanlar varsa Çin ordusu savaşa gitmeye hazırdır” açıklaması yaptı.

USS Antietam kruvazörü, Tayvan Boğazı’ndan en son geçtiğimiz ekim ayında geçmişti.

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