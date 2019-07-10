ABD’yle Katar arasında savaş ticareti: Patriot, uçak, petrokimya, jet motoru

ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani Beyaz Saray’da görüştü. Görüşmede, Katar’ın ABD’den Boeing satın almasını öngören anlaşmanın imza töreni de yapıldı.

Görüşmede, Katar Havayolları’nın 5 adet Boeing 777 uçağı alımı, yine Katar Havayolları’nın Gulfstream’den bir uçak alma taahhüdü, ABD petrol şirketi Chevron ve Katar petrol şirketi arasında Katar’da bir petrokimya kompleksi projesi, Katar Savunma Bakanlığı’nın ABD savunma sanayi şirketi Raytheon’dan NASAM ve Patriot sistemlerini satın alma taahhüdü ve son olarak Katar Havayolları’nın 787 ve 777 uçakları için General Electric jet motoru satın alma kararı konuları netleştirildi.

Trump Katar’daki askeri üs için de “Dünya üzerindeki en büyük askeri üslerden birini inşa ettiler. Pistlerle daha de genişletildi. Üs inanılmaz. Orta Doğu’nun ortasında. Çok önemli bir yerde” açıklaması yaptı.