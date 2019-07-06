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06.07.2019
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AB’nin sınırları genişliyor mu?

Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusu yapanların sayısı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Ocak-Haziran arasında 4 bin 696 kişi iltica için başvurdu. Türkiye en fazla iltica başvurusu yapan beşinci ülke konumunda

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Polonya’nın Poznan kentindeki Batı Balkan Zirvesi’nde Avrupa Birliği’nin Balkanlar’a doğru genişlemesi ele alındı. Batı Balkan ülkelerinden hükümet temsilcileri, AB liderleri ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin bir araya geldiği zirvede, bu ülkelerin AB’ye üyelik süreçlerinin ekonomik ve güvenlik boyutları ile bölge ülkeleri arasındaki sorunlar ele alındı.

Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği’ne (AB) üye olma sürecini hızlandırmak amacıyla 2014 yılında Berlin Süreci adı altında başlatılan AB-Batı Balkan Zirvesi’nde konuşan AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, bölgenin Avrupa için önemine işaret ederek, “Batı Balkanlar, Avrupa’nın bir parçasıdır. Ortak geçmiş, coğrafya ve kültür mirasının yanı sıra ortak imkan ve sorunları da paylaşıyoruz. Bizler, birbirimize bağlıyız” dedi. Hahn, “AB Komisyonunun, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlatılması önerisini destekliyorum. Avrupa Konseyi de ekimde bu pozitif yaklaşımımızı kabul edecektir” diye konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz de Batı Balkanlar’ın AB’ye istikrar ve kalkınma sağlayacağına inandığını dile getirerek, “Batı Balkan ülkeleri olmadan Avrupa’nın hem coğrafi hem de jeopolitik anlamda tam olduğunu söyleyemeyiz.” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği ülkeleri Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda büyük anlaşmazlık yaşıyor. AB geçtiğimiz yıl Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’a yeşil ışık yakarak katılım müzakerelerine haziran ayında başlanabileceğini duyurmuştu. Ancak süreç planlandığı gibi işlemiyor. Fransa ve Hollanda başta olmak üzere birçok ülke geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için kaygılarını dile getiriyor ve acele edilmemesi için Brüksel’e baskı yapıyor. Arnavutluk konusunda yolsuzluk ve organize süç örgütlerine karşı daha fazla reform talep ediliyor.

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İki gün sürecek zirveye İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Slovenya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Karadağ Dışişleri Bakanları da  katıldı.

Berlin Süreci’ne dahil olan Avrupa Birliği ülkeleri şöyle: Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Polonya, İngiltere, Slovenya. Batı Balkan ülkelerinin tamamı Berlin Süreci’ne dahil: Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan.

  • Konu başlıkları:
  • AB

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