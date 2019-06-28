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28.06.2019
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‘Acele’ alıp dört yıl depoda tutmuşlar

Ankara Belediyesi’nde 156 bin TL’ye satın alınan lokumlu kahve fincanlarının bir bölümü açık ihale yerine pazarlık yoluyla temin edildi. Fincanlar acil işlerde kullanılması gereken yöntemle alındı, dört yıl depoda kaldı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı işletmelerden sorumlu ANFA Ankara Altınpark Şirketi’nin, 156 bin TL ödeyerek aldığı hediyelik lokumlu fincan takımlarının faturası ortaya çıktı. Acele alımlarda kullanılan yöntemle temin edilen fincanlar dört yıl boyunca depoda kaldı.

BirGün, ABB’ye bağlı ANFA Ankara Altınpark Şirketi’nin Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde yaptığı lüks harcamanın detaylarına ulaştı. Kurumun, 2014 yılının son gününde açtığı ihale ile aldığı “VIP Hediyelik Lokumlu Fincan Takımları”nı tüketmeden ikinci kez alım yapıldı. Şubat 2015’te ANFA’ya teslim edilen kahve fincanlarının büyük bölümü depolarda dururken bu kez özellikli ve acil alımlarda başvurulan doğrudan temin yöntemi kullanıldı. Özel olarak davet edilen firma ile pazarlık yapılarak 700 kahve fincanı takımı daha alındı.

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Kahve fincanları için 156 bin TL ödeyen ve teslimin 22 Şubat 2015’de tamamlanmasını isteyen ANFA, faturaya göre, ilk olarak şirketten bin 600 set teslim aldı. Fincanları depoya kaldıran kurum, 12 Ağustos 2015’te ise 700 adet daha lokumlu fincan takımı talep etti. Dönemin satın alma müdürünün imzası olan talep formuna göre ikinci alım, “Doğrudan temin” yoluyla yapıldı. Fincanlar, kullanılmadan dört yıl boyunca depoda kaldı

Öte yandan ANFA’nın 700 adet hediyelik lokumlu fincan takımı için hazırladığı talep formunda, doğrudan temin yoluyla yapılacak hizmet alımı 4734 No’lu Kamu İhale Kanunu’nun (KİK) 22’nci maddesine dayandırıldı. Ancak, kanun maddesiyle 15 bin TL’yi aşmaması gereken doğrudan hizmet alımı için kurum, 34 bin 300 TL ödedi.

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