‘Açık ara öndeyiz’

Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ile seçim çalışmasının yoğunluğu arasında buluştuk.



Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli, Kovanlık, Ilıca ve Bağdemağacı mahallelerini ziyaret esnasında birlikte olduğumuz Böcek, hayli kalabalık bir konvoyla çalışmalarını sürdürüyor. Böcek, her biri diğerinden en az yarım saat uzaklıkta olan ilçelere seçim otobüsüyle gitmeye çalışsa da bunda pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü her ilçenin girişinde uzunca bir traktör konvoyuyla karşılanan Böcek, mahallelere de bir traktörün üzerinde girmek durumunda kalıyor.



Seçim otobüsünde olduğu kısa vakitlerden birinde yaptığımız sohbette Antalya seçimlerine dair konuştuğumuz Böcek, açık ara önde olduğunu söylüyor.

• Seçim çalışmalarınızı nasıl sürdürüyorsunuz? Halktan nasıl tepki alıyorsunuz?



25 yıllık siyasi hayatımda yurttaşlarımızı hiç kandırmadım. Onların hep yanlarında olduk. Şimdi de umudu gerçekten insanlarımızın gözlerinde görüyoruz.



Ülkemizde en büyük sıkıntıyı çeken esnaflarımızın, köylülerimizin ve çiftçilerimizin durumu ortada. Antalya da herkesin bildiği gibi turizmin ve tarımın önde gelen şehirleri arasında. Tarım ile ülkemizi doyuruyoruz biz. Onun için Türkiye’yi doyuran özel bir ildir Antalya. O bakımdan gittiğimiz yerlerde yerelden kalkınacağımızı söylüyoruz.

• Antalyalıya ne sunuyorsunuz?



Projelerimizin tamamı halka yönelik. Bir örnek vereceğim. Antalya’mızın su seviyesi yüksektir. 2019 seçimlerinde Manavgat’tan su getireceğini söyleyen arkadaşımız (Menderes Türel’den bahsediyor) 2014’te de bunu söylemişti. 3 dönemdir seçim bildirgelerine bu vaadi yazıyorlar. Bu su sıkıntısını çözmek ise bizim boynumuzun borcudur.



Biz, ‘halk su’ dedik. Belediyemizin Finike’deki fabrikasını faaliyete geçireceğiz. Damacana suyu Antalya’da yaygın biçimde dağıtacağız. Başkaları gibi 3-4 dönem bunun için çalışma yapmayıp seçim bildirgesine boş vaat olarak koydurmayacağız.



Yani biz halkımıza dürüst davrandık. Yapabileceğimiz projeleri seçim bildirgesi koyduk. Seçim çalışma sahasında da bu projelerimizi anlatıyoruz. Tüm halkımızı, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak ne söz verdimse onu hayata geçirmek amacındayım. Sloganımız da bu doğrultuda oluştu: “Ben, sen yok; biz varız.”

• Antalya ekonomik krizden en çok etkilenen illerden bir tanesi. Çiftçilerin iktidara tepkili olduğu göze çarpıyor. Ekonomik krize karşı üreticileri nasıl koruyacaksınız?



Antalya’da halleri kapattılar. Komisyonculara bir sürü şey söylediler… Antalya gibi bir yerde komisyonculara ‘hadi kapatıyorum’ dersen sıkıntıya düşersin elbette. Dolayısıyla baktılar ki siyasi alanda da durum iyi değil, 31 Mart’ta kadar beklemeye aldılar kendilerini. Bu tamamen seçim telaşındandır.



Bizim bu konu ile ilgili projemiz çok nettir. Üretici ile tüketiciyi buluşturacağız. Hem bu durumdan üretici memnun olacak, hem de tüketici memnun olacak.



Eğer bir ülkede saman bile dışardan geliyorsa bunları düşünmek gerekir. Biz bunun için Antalya’da araştırma yaptırdık. Korkuteli ilçemizde örneğin hayvancılık birinci sırada çıktı. Antalya’da hayvancılığı da geliştireceğiz. Bu alanda kentimizde uygun yerlerimiz var. Bu sonuçla halk yem fabrikası kuruyoruz.

• Antalya turizmin başkenti olarak adlandırılır. Bu turizm potansiyeli yeterince kullanılıyor mu; ötesine nasıl taşınabilir?



Ben aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanı’yım. Şu andaki mevcut durumda Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtımlarda çok geri planda kaldığını fark ediyorum. Bu durum Antalya’da da sıkıntı yaşatıyor.



Bu şehirde sadece deniz, kum, güneş yok, tarih var. Bu kıymeti biliyoruz. Biz de büyükşehir belediye başkanı olduğumuz itibariyle halkımızla beraber bu değeri daha yüksek yerlere çıkararak üreten bir Antalya olacağız.



Örneğin Balbey, Haşim İşcan ve Kaleiçi dönüşüm projeleriyle bu bölgeler yeniden canlandırılacak. Kış turizminden yeterince faydalanamıyoruz, bunu hayata geçirmek için adımlar atacağız. Antik yürüyüş yollarının bakımlarını yaparak daha cazip hale getireceğiz.

• Elinizdeki anketler ne söylüyor?



Anketlere baktığımda açık ara öndeyim. Bizim projelerimiz çocuklarımızın, gençlerimizin umut ile bakabildiği, kadınlarımızın, analarımızın yüzünün güldüğü ve sevgili yurttaşlarımızın A’dan Z’ye hepsinin yüzünün güldüğü, barış, huzur içerisinde yaşadığı bir Antalya yaratmak içindir. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent yaratmak için geliyoruz.