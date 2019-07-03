Acılarımıza saygı duyulmadı, tek istediğimiz adalet

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasıyla ilgili ‘asıl kusurlu’ bulunan TCDD personeli Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım’ın ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlanıyor. Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava öncesi BirGün’e konuşan aileler, adalet taleplerini yineliyor, tüm sorumluların da yargılanmasını istiyor.

Faciada kızı Sena Köse’yi kaybeden anne Aysun Köse, dava öncesi bir avukatın ‘baskı nedeniyle’ duruşmadan çekildiğini aktarıyor. Köse, adalete inancının kalmadığının altını çiziyor ve “Benim bir senedir ‘anne’ kelimesini duymayışımın bedeli ne olacak? En çok içimi acıtan da bu…” diyor

Köse, şunları ifade ediyor: “Dün (önceki gün) evladımın, yeğenlerimin mezarlarını yaptırdık. Tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz. Kazanın yıldönümüne 1 hafta kaldı, değişen hafifleyen bir şey yok.”

Aysun Köse, sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Davada acımı paylaşacağım, tek evladımı kaybettim ben. Baştakilerin kararına kalmış dava sonucumuz… Yaşıyoruz ama bir mutluluk yok, haz yok…”

BANA HESAP VERMEK ZORUNDALAR

Kazada 14 yaşındaki kızı Bihter, kız kardeşleri Derya Kurtuluş, Emen Duman ile yeğeni 6 aylık Beren Kurtuluş’u kaybeden Zeliha Bilgin, aylardır adalet mücadelesi verdiklerine dikkat çekiyor. Bilgin’e göre, ihmaller ve facianın nedenleri ortada. Şöyle diyor, Bilgin: “Gözlerimle görmek için 30 Haziran’da trene bindim. Kızımın oturduğu, canını verdiği k0ltuğa bindim. Gördüm ki tren belki 60, belki 70 kilometre hızla gidiyordu. Anladım ki yaptıkları ihmali belgelediler. Bu kadar kurak havada 60, 70 kilometre hızla gitmeleri, bir şeylerin önlemini almış olduklarını gösteriyor.Kalkıp da 4 kişiyi yargılayamazlar, hakları yok böyle bir şeye. Ben koskoca ailemi kaybettim. Bana da, ailelerini kaybeden 25 kişiye de hesap vermek zorundalar.”

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Kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz Sel, sadece 4 kişinin değil, en üst makamdakilerin de hâkim karşısına çıkması gerektiğini dile getiriyor. Sel, “En başından beri yapılanlar, iddianame, savcının ve hâkimlerin tavırları ortada” diyor ve ekliyor: “Biz sadece 4 kişinin yargılanmasına en başından beri karşıyız. Evet, onların da hatası ve kusuru varsa yargılansınlar. Ancak onların üstündeki kişilerin yargılanmasına yönelik yaptığımız taleplerin hepsi reddedildi.”

Sel, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptıklarını hatırlatıyor ve davaya ilişkin tüm duruşmalara katılmak istediklerini aktarıyor: “Ne yazık ki salonun yetersizliği ile ilgili vermiş olduğumuz dilekçeler ve avukatlarımızın görüşmesine rağmen böyle bir fiziki ortam sunulmadı.”

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4 ŞÜPHELİYE 15 YIL HAPİS İSTEMİ

Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak’tan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis isteniyor.