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04.08.2019
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Acımız tarifsiz

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Yazarımız, dostumuz, arkadaşımız, en kıymetli yoldaşlarımızdan Cüneyt Cebenoyan’ı elim bir trafik kazasında yitirmenin acısını yaşıyoruz.

Gazetemizin kurulduğu ilk günden bu yana yanı başımızda oldu Cüneyt Cebenoyan. Yıllarca birlikte geçirdiğimiz mesailerde her birimize, fikirleriyle gazetemize, sinema sanatına dair yazdığı birbirinden değerli yazılarıyla kültür sanat hayatına çok büyük bir birikim bıraktı.

Oğlunu, anne ve babasını 17 Ağustos depreminde, ablası Yasemin Cebenoyan’ı PKK’nin bombalı saldırısında kaybetti. Yaşadığı onca kayba rağmen dik durmak için mücadele verdi. Bu mücadelesi de hepimize umut kaynağı oldu.

Yeri asla dolmayacak bir kaybın tarifsiz acısı ve hüznü içerisindeyiz.

BirGün

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