Açlık grevi 58. gününde: Taleplerimiz yerine getirilsin

Grup Yorum üyelerinin konserlerinin yasaklanmaması, üyeleri hakkında açılan davaların düşürülmesi ve İdil Kültür Merkezi’nin basılmaması gibi taleplerin yerine getirilmesi için başlattıkları açlık grevi ikinci ayını doldurmak üzere.

Grup Yorum üyesi Betül Varan Avukat Ezgi Çakır ve tutuklu üye Helin Bölek’in annesi Aysel Bilgi, açlık grevinde olan üyelerin taleplerini ve açlık grevi sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

HALKIN YANINDA OLDUĞUMUZ İÇİN

Sürekli saldırıya uğradıklarını belirten Grup Yorum Üyesi Betül Varan, ”. Son birkaç yıldır faşizmin baskıları Grup Yorum üzerinde daha da artmıştır. Küçük büyük bütün konserlerimiz yasaklandı. OHAL’den bu yana, iki sene içinde İdil Kültür Merkezimiz 9 defa basıldı, Son 3 sene içinde tüm Grup Yorum elemanları tutuklandı, tüm enstrümanlarımızı kırdılar. Yeri geldi albüm kayıtlarımızı çaldılar. Bu saldırılar sırf AKP’nin değil halkın yanında olduğumuz için oldu” ifadelerini kullandı.

Ancak düşman yapar

Polisin açlık grevindeki grup üyesi Meral Hır’a yemek gönderdiğini söyleyen Betül Varan, “Biz daha önce böyle bir durumla karşı karşıya kalmadık. Zaten bunu bir tek düşmanın yapabileceğini yemek siparişi kafemize Meral Hır adına geldiğinde anladık. Çünkü ne kadar aciz olduklarını biliyoruz. Silivri hapishanesi de arkadaşlarımıza şeker vermiyor” dedi.

TALEBİM: ADİL BİR YARGILAMA

Helin Bölek’in her celsede hakimlere ben sizden beraat ya da tahliye değil, adil bir yargılama talep ediyorum sözlerini hatırlatan Aygül Bilgi, “Bir anne olarak elbette kızım Helin Bölek’in süresiz açlık grevinde olması beni üzüyor. Ancak onlara başka çare bırakmadılar. Helin, gizli tanık dedikleri bir iftiracının sözleri nedeniyle ve “Grup Yorum üyesi olmak, konser düzenlemek” gibi bahanelerle haksız hukuksuz şekilde 2 yıldır tutuklu bulunuyor.”ifadelerini kullandı.

TÜRKÜLERİNİ SAVUNDULAR

Adalete ulaşma amacında olmayan ceza mahkemelerine karşı açlık grevi direnişleri ile mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Avukat Ezgi Çakır, “Yargılandıkları dosyalarda her zaman kendilerine yapılan bu baskıyı saldırıları teşhir etmiş ve türkülerini savunmuşlardır.. Yıldırmak için konser programlarının çalışmalarını yaparken örgüt propagandası yapmaktan ceza alan, haklarında herhangi bir hüküm olmaksızın listelere alınan, başlarına ödül konan ve sayısız kere kültür merkezleri basılan ama yılmayan bir grup. Faşizmin hukuku karşısında, komplo davalar oluşturuyor. Mükerrer cezalar veriliyor.” diye konuştu.