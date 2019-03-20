20.03.2019
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Açlık grevindeki ÇHD’li avukatların davası sürüyor: Sizin yaptıklarınızı nasıl temizleyeceğiz

Aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da bulunduğu 20 avukatın yargılandığı davanın üçüncü duruşması dün de devam etti. Kozağaçlı, ‘Sadece sizi değil, sizi ve temsil ettiğiniz her şeyi reddediyorum’ dedi

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Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 6’sı tutuklu 20 avukatın “Terör örgütü yöneticiliği” ve “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması Silivri Cezaevi Kampüsü’nde dün de devam etti.

Duruşmada, Savcılığın mütalaası üzerine sözleri sorulan avukatlar ‘reddi hâkim’ talebinde bulundu.

Sizi itham etmek için çıktım

Teker teker söz alan sanık avukatlar, hâkimin reddini istemelerinin nedenini açıkladı. Söz alan Kozağaçlı, “Kişisel olarak hiçbir problemim yok, sizinle tanıştığıma çok memnunum, çünkü sizi birisi anlatsa, gözümle görmesem inanmazdım. Karşılıklı biz hiçbir şey değiliz, arkadaş değiliz, meslektaş değiliz. Kişisel olarak size hiçbir şey demeyeceğim ancak siz suç işliyorsunuz. Ben buraya sizi itham etmek için çıktım, bu sebeple bana ‘Beni itham etmeyin’ demeyin. Suç itham etmem başkanın şahsınadır ancak siz diğer üyeler, Akın Bey’i maşa gibi kullanıyorsunuz oysa siz bu suçları iştirak halinde işliyorsunuz. Bu sebeple başkan hakkında söylenen her şey size de söylenmiş sayılır. Dün bir grup yargıç, savcı, adli kolluk hakkında hüküm kuruldu. Bu grubun adı 17-25 Aralık grubu. Sizin dosyanızın %50’sini oluşturan evrak kısmını hazırlayanlar. Bu yaptıklarınız hukukta asılı kalacak mı, bir beş yıl sonra sizin bu yaptıklarınızı nasıl temizleyeceğiz, diye konuşuyoruz” diye konuştu.

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Mahkeme Kozağaçlı’yı sözleri sonrası salondan çıkardı. Salonda oluşan tepkilerin ardından yargılanan tüm avukatlar salonu terk etti. Tepkiler üzerine heyet sanık avukatlarının ve seyircilerin de salondan çıkartılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, hâkimin reddi taleplerini redderek duruşmayı bugüne erteledi.

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