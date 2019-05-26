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27.05.2019
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Açlık grevindeki Leyla Güven’den ilk açıklama: Bugünden itibaren her şey çok güzel olacak

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PKK lideri Abdullah Öcalan’ın açlık grevi ve ölüm orucuyla ilgili mesajını annelerle birlikte izleyen Leyla Güven, “Sayın Öcalan’ın sesi çıktı, artık Ortadoğu coğrafyası bahardır” dedi. 

Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven öncülüğünde başlatılan açlık grevleri 200’üncü gününde. 

‘DEMOKRATİK SİYASETİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Jinnews’in haberine göre; Güven Öcalan’ın mesajının ardından şunları söyledi: 

“Bu zafer Zülküf hevalin,  Ayten hevalin, Medya hevalin, Zehra hevalin, Gonca hevalin, Mahsun hevalin ve tüm direnişçi arkadaşların hayata geçirdiği eylemler sayesinde gelişti. Yine annelerin eyleminin kazanımıdır. Sayın Öcalan’ın dediği gibi demokratik siyasetimizi sürdüreceğiz. Kürt halkı tarih boyunca kimseye haksızlık etmemiştir. Bu nedenle eylemimizi annelerle birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Mutlaka kazanacağız. Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah’ı var. Bu yüzden kazanacağız. Annelerin ellerinden öpüyorum zafer Kürt halkınındır. Sayın Öcalan’ın sesi çıktı, artık Ortadoğu coğrafyası bahardır. Bugünden itibaren her şey çok güzel olacak.”

HDP’li vekillerden açıklama

Açlık grevindeki üç HDP’li vekil ise “Leyla Güven ile başlayan ve 4 bini aşkın tutsak ile devam eden açlık grevi ve 30 tutsağın ölüm orucuna çevirdiği direniş, Sayın Öcalan’ın çağrısıyla bugün itibarıyla sona erdi” ifadelerini kullandı.

Tutuklular: Açlık grevini ve ölüm orucunu sonlandırıyoruz

Bu açıklamanın ardından halen açlık grevi ve ölüm orucunda olan eylemcilerden de açıklama geldi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre tutuklular, açlık grevini ve ölüm orucunu sonlandırdıklarını duyurdu.

Mart başından beri açlık grevinde olan HDP’li vekilleren Tayip Temel, “Biz de tutumumuzu zindanlarda direnenlerin tavrına göre belirleyeceğiz. Son sözü direnenler olarak onlar söyler” diyerek, cezaevlerindeki eylemcilerin kararına uyacaklarını belirtmişti.

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