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02.04.2019
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Açlık grevindeki mahkumların ailelerine engelleme

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA
Fotoğraf: MA

Cezaevlerinde açlık grevi yapan hükümlü ve tutukluların aileleri, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek için geldikleri Ankara’ya alınmadı.

Van, Mardin, Batman ve Diyarbakır’dan gelen onlarca tutsak yakını, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmek ve cezaevlerindeki açlık grevlerinin sonlanmasına ilişkin bir sonuç alabilmek için Ankara’ya hareket etti. Dün gece başlayan yolculuk, bugün Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde son buldu. Sabah erken saatlerde Gölbaşı’nda araçları durduran güvenlik güçleri, ailelerin Ankara’ya girmesine engel oldu.

Açlık grevinin kritik aşamaya ulaştığını ifade eden aileler, Bakanlık yetkilileri ile görüşmek istediklerini söylese de güvenlik güçleri henüz kente girişlere izin vermedi.

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