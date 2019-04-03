Açlık grevindekilerin ailelerine engelleme

Cezaevlerinde açlık grevi yapan hükümlü ve tutukluların aileleri Adalet Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek için gittikleri başkent Ankara’ya alınmadı. Van, Mardin, Batman ve Diyarbakır’dan giden onlarca tutsak yakını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmek istedi.

Önceki gece başlayan yolculuk dün Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde son buldu. Sabah erken saatlerde Gölbaşı’nda araçları durduran güvenlik güçleri, ailelerin Ankara’ya girmesine engel oldu.



Açlık grevinin kritik aşamaya ulaştığını ifade eden aileler, Bakanlık yetkilileri ile görüşmek istediklerini söylese de güvenlik güçleri henüz kente girişlere izin vermedi.



Akici’nin cenazesi Ağrı’ya gönderildi



Tecridin kalkması için açlık grevindeyken Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşamına son veren tutuklu Yonca Akici’nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ağrı’ya gönderildi. 1 Mart’tan bu yana açlık grevinde olan ve 4 yıldır “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklu olan Akici, 29 Mart’ta intihar girişiminde bulunmuştu. Akici, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çiğli Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Önceki gün öğlenden sonra yaşamını yitiren Akici’nin cenazesi Adli Tip Kurumu’nda (ATK) yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ağrı’ya gönderildi.



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Siraç Yüksek de yaşamına son verdi



Osmaniye 2 Nolu T Tipi Hapishanesi’nde Siraç Yüksek isimli tutuklu tecridi protesto amacıyla yaşamına son verdi.



Yüksek’in, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sokağa çıkma yasakları sırasında mahallelerde tahliye edilen ve ardından tutuklanıp Nusaybin Davası’nda yargılananlar arasında olduğu belirtildi.



5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ



Tecridi protesto için bugüne kadar cezaevlerinde beş kişi yaşamını yitirmişti. Medya Çınar 25 Mart’ta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde, Zülküf Gezen 17 Mart’ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde, Ayten Beçet 23 Mart’ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde, Zehra Sağlam 24 Mart’ta Oltu T Tipi Kapalı Cezaevin’de tecridi protesto etmek için yaşamlarına son verdi.



Almanya’nın Krefeld kentinde de mahkeme önünde bedenini ateşe veren Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart’ta yaşamını yitirmişti.



İnsan hakları kuruluşları, emek ve meslek örgütleri, HDP, BDP, DTK gibi parti ve yapılanmalar yaptıkları açıklamalarda cezaevlerinde intihar eylemlerine son verilmesi çağrısında bulunmuştu.