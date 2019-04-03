8.8 C
Istanbul
03.04.2019
Anasayfa GÜNCEL Açlık grevindekilerin ailelerine engelleme

Açlık grevindekilerin ailelerine engelleme

Cezaevlerinde iki tutuklu daha yaşamına son verirken, ölümlerin son bulması için Ankara’ya Adalet Bakanlığı’yla görüşmeye giden aileler engellendi

birgun.net birgun.net

Cezaevlerinde açlık grevi yapan hükümlü ve tutukluların aileleri Adalet Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek için gittikleri başkent Ankara’ya alınmadı. Van, Mardin, Batman ve Diyarbakır’dan giden onlarca tutsak yakını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmek istedi.

Önceki gece başlayan yolculuk dün Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde son buldu. Sabah erken saatlerde Gölbaşı’nda araçları durduran güvenlik güçleri, ailelerin Ankara’ya girmesine engel oldu.

Açlık grevinin kritik aşamaya ulaştığını ifade eden aileler, Bakanlık yetkilileri ile görüşmek istediklerini söylese de güvenlik güçleri henüz kente girişlere izin vermedi.

Akici’nin cenazesi Ağrı’ya gönderildi

Tecridin kalkması için açlık grevindeyken Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşamına son veren tutuklu Yonca Akici’nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ağrı’ya gönderildi. 1 Mart’tan bu yana açlık grevinde olan ve 4 yıldır “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklu olan Akici, 29 Mart’ta intihar girişiminde bulunmuştu. Akici, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çiğli Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Önceki gün öğlenden sonra yaşamını yitiren Akici’nin cenazesi Adli Tip Kurumu’nda (ATK) yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Ağrı’ya gönderildi.

İlginizi çekebilir:  AKP hazmedemiyor: "Ankara'da sonuçlar yansıtıldığı gibi değil"

Siraç Yüksek de yaşamına son verdi

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Hapishanesi’nde Siraç Yüksek isimli tutuklu tecridi protesto amacıyla yaşamına son verdi.

Yüksek’in, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sokağa çıkma yasakları sırasında mahallelerde tahliye edilen ve ardından tutuklanıp Nusaybin Davası’nda yargılananlar arasında olduğu belirtildi.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Tecridi protesto için bugüne kadar cezaevlerinde beş kişi yaşamını yitirmişti. Medya Çınar 25 Mart’ta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde, Zülküf Gezen 17 Mart’ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde, Ayten Beçet 23 Mart’ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde, Zehra Sağlam 24 Mart’ta Oltu T Tipi Kapalı Cezaevin’de tecridi protesto etmek için yaşamlarına son verdi.

Almanya’nın Krefeld kentinde de mahkeme önünde bedenini ateşe veren Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart’ta yaşamını yitirmişti.

İnsan hakları kuruluşları, emek ve meslek örgütleri, HDP, BDP, DTK gibi parti ve yapılanmalar yaptıkları açıklamalarda cezaevlerinde intihar eylemlerine son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

- Reklam -

SON HABERLER

Açlık grevindekilerin ailelerine engelleme

birgun.net -
Cezaevlerinde açlık grevi yapan hükümlü ve tutukluların aileleri Adalet Bakanlığı yetkilileri ile...
Devamını Oku

Türkiye’de akademik özgürlük yok ediliyor

birgun.net -
Almanya Üniversite Rektörleri Konferansı, Türkiye’de bilim insanlarına yönelik giderek artan baskıyı eleştirdi....
Devamını Oku

20 kilo plastik yutan hamile balina yaşamını yitirdi

birgun.net -
İtalya’nın Sardunya Adasında hamile balina cansız olarak bulundu. Balinanın midesinden en az...
Devamını Oku

Enflasyon Mart ayında arttı

birgun.net -
Enflasyon, martta yüzde 1,03 artarken, yıllık bazda yüzde 19,71 oldu.
Devamını Oku

Nihat Doğan’dan “İstanbul ve Ankara’da konser vermeyecek” iddiasına hakaretle cevap

birgun.net -
AKP'ye yakınlığıyla bilinen türkücü Nihat Doğan, ''Bir daha İstanbul ve Ankara'da konser...
Devamını Oku

Zabıta memuruna tokata 5 yıl ceza

birgun.net -
İstanbul Kartal’da zabıta memuru Kenan Fidan’ı darp ettiği gerekçesi ile yargılanan eski...
Devamını Oku

Fikirlerin tartışılacağı yer mahkemeler değil

birgun.net -
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında, 3 yıl önce bir panelde yaptığı...
Devamını Oku

Sağlıkçılar şiddete karşı g(ö)revde

birgun.net -
İzmir Sağlık Platformu’nu oluşturan meslek odası, sendika ve dernekler, Bornova Yunus Emre...
Devamını Oku

Mart ayında zam şampiyonu lahana

birgun.net -
İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan...
Devamını Oku

300 kişilik işe 4 bine yakın başvuru

birgun.net -
KARABÜK’te İŞKUR’un yürüttüğü Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay süreyle istihdam...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi