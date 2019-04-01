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02.04.2019
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Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül: Herkesi kucaklayacağız

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Adalar Belediye Başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı, gazeteci Erdem Gül kazandı. Parti binası önündeki kalabalığa seslenen Belediye Başkanı Erdem Gül, seçim kampanyası boyunca üzerinde durduğu değerlerin altını bir kez daha çizdi ve “Kimse üzülmesin; Bize oy veren vermeyen herkesin belediyesi olacağız, herkesi kucaklayacağız” dedi.

“BİZE OY VERMEYENLER DE ÜZÜLMEMELİ”

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Gül, şöyle konuştu:

“Seçim kampanyamız boyunca kardeşliği, dayanışmayı, beraberliği, huzuru, mutluluğu, barışı ve sevgiyi anlattık. Bugünden itibaren bu doğrultuda yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir şekilde olumsuz, çatışmacı, gerilim içeren bir tarzdan yana olmayacağız. Şu ana kadar benimle ilgili olumsuz şeyler söyleyenler oldu; onlara da kızmıyorum. Onlara da bir öfke içerisinde değilim. Bana oy veren vermeyen herkesle birlikte devam edeceğiz, herkesi kucaklayacağız. Birlik ve beraberliğimizi daha da arttırmamız gerekir.

Seçim kampanyamız boyunca ‘Martın sonu bahardır’ dedik. Şimdi size baharı kutlamanızı öneriyorum. Üstelik baharın daha coşkulu olması için İstanbul’un sonucu bekliyoruz. Fakat biz burada bir sevinci yaşarken başkalarını üzmemeliyiz. Kimse üzülmemeli. Bize oy vermeyenler de üzülmemeli. Biz onların da belediyesi olacağız.”

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül konuşmasını “Bu sonuç bütün Adalıların, sizlerin yarattığı bir sonuçtur, herkesi tek tek alkışlıyorum, tebrik ediyorum”  sözleri ile bitirdi.

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